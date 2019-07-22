新興市場債市吸睛　外商投顧：貨幣寬鬆政策加速已開發國家資金流入

▲ 盧米斯賽勒斯副總裁兼新興市場債券投資組合經理伊麗莎白．珂萊倫 （Elisabeth Colleran）（右）、投資組合經理周秋霞（左）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

近期國際市場波動劇烈，加深了投資人的不安，但新興市場卻因此嶄露頭角，成為了最被看好的投資地。法勝投顧盧米斯賽勒斯針對亞洲信貸及新興市場債券需求情形的下半年表現指出，目前全球經濟局勢相當有利新興市場債市發展，包含聯準會準備進入降息循環、美元匯率維持區間盤旋等因素，都增加了新興市場的投資拉力。另外，新興市場經濟成長率高於已開發國家，且預期未來落差會越來越大，更有利新興市場資產表現，而在新興市場當中，尤其看好亞洲中的亞洲高收益債券。

今年以來全球經濟市場主要關注在美國動態，包含美國聯準會（Fed）利率調整，以及美國對中國大陸、墨西哥、歐洲等地的貿易戰爭、制裁等等，而在動盪的環境之中，通常都會讓新興市場成為被看好的投資地區。法勝投顧盧米斯賽勒斯投資組合經理周秋霞認為，2019年全球經濟成長率會在3.4%左右，其中亞洲則是會成為增長的動能來源，目前亞洲新興市場佔全球GDP成長率58%，預期到了2024年會成長到65%，加上歐、非、中東其他國家，新興市場在2024年的GDP成長率則會達到75%。

請繼續往下閱讀...

周秋霞表示，預期美元會維持區間盤懸走勢直到第三季、而目前市場對Fed降息的預期，也抑制了美元走揚，雖然目前市場對於Fed的降息預期偏向樂觀，但盧米斯賽勒斯副總裁兼新興市場債券投資組合經理伊麗莎白．珂萊倫 （Elisabeth Colleran）認為，今年Fed會先於7月降息1碼，而後觀察經濟成長率才會再進行二次降息，7月一次降息2碼的機會不大；在美國宣布降息、美元處於區間盤整的情形下，將有利新市場發展。

以亞洲新興市場債的基本面來看，伊麗莎白．珂萊倫指出，接下來全球會維持良好經濟成長表現，而新興市場在這當中也有不少優勢，包含企業品質與營收表現持續改善，現金流量產生能力也持續成長當中，再加上違約率在歷史平均以下等因素，都讓新興市場成為一個被看好的投資目標。

在技術面上，全球淨發債量還是以亞洲為主，雖然全球資金流入亞州債市，但這幾年來亞洲的信用市場也出現了變化。亞洲人口快速成長、投資需求龐大，足以消化新興市場新發行之債券，約有80%債券是由本地投資人吸收，少部分才是海外投資。但伊麗莎白．珂萊倫認為，這情況在未來會有所改變，因歐洲已開發國家等地殖利率都變得非常低，相較之下亞洲市場殖利率高，因此已開發國家資金會流到亞洲市場追求收益，未來對於亞洲信用資產的需求量會逐漸增加。