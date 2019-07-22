外媒：白宮將會晤科技屆高層　談華為禁令

▲美國總統川普於2019年5月將中國大陸智慧型手機製造商華和其70家附屬事業列入管制「實體清單」。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）將於今（22）日與各大半導體及軟體公司高階主管舉行會議，討論華為解禁議題。

路透報導，本次白宮邀請科技大廠舉行經濟會議，主題以談相關經濟問題為主，但華為解禁議題也將在會議時討論。知情人士透露，收到邀請的科技大廠包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、美光（Micron）等晶片及半導體廠，及Google、微軟（Microsoft）等。該名知情人士指出，預計與華為相關的主題「會提及，但這並非此次召集會議的理由。」

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美國總統川普於2019年5月將中國大陸智慧型手機製造商華為和其70家附屬事業列入管制「實體清單」，讓華為在未經美方審批的前提下，無法向美國企業購入零組件及技術。而在6月川普在與中國國家主席習近平於G20後的「川習會」上釋出「有條件解禁」的訊息後，美方卻遲遲沒有動作。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）9日表示，若對國家安全不構成威脅的話，商務部將會發放美國企業向中國電訊設備商華為供貨的許可證。報導指出，美國政府可能在幾個星期之內批准美國公司向華為恢復產品銷售。