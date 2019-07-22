百威英博出售澳洲業務！以3541億元賣給日本啤酒巨頭朝日集團

▲百威英博以113億美元將澳洲業務賣給日本朝日集團。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

全球最大的啤酒製造商百威英博（Anheuser-Busch InBev）以113億美元價格，將澳洲業務出售給日本啤酒巨頭朝日集團Asahi，希望能重振亞洲市場停滯的局面。

根據路透社報導，這是朝日集團迄今為止規模最大筆的交易，接近談判的消息人士指出，這將使朝日集團成為全球第三大釀酒商，僅次於英博和喜力啤酒（Heineken）。

請繼續往下閱讀...

百威英博表示，透過澳洲業務的銷售，有助於加速向該地區和全球其他快速增長市場的擴張，該公司同時也將IPO作為推動區域整合的手段，IPO也因為印度與越南的加入，變得更具吸引力。

相較於Asahi早期在歐洲的投資，伯恩斯坦分析師麥克利什（Euan McLeish）指出，澳洲業務CUB將擁有更強的市場地位，更高的利潤率以及與日本啤酒製造商在澳洲現有業務更多的協同效應。

這筆交易將幫助朝日集團在澳洲建立業務，自2009年以來，它已在非酒類業務部門完成了五筆交易。

根據預計將於2020年第一季度完成的交易條款，AB InBev將授予Asahi將AB InBev在澳洲的全球和國際品牌組合商業化的權利。

▲AB InBev將授予Asahi在澳洲國際品牌組合商業化的權利。（圖／路透）