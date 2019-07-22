戶外功能鞋大廠鈺齊創波段新高　Q2淨利2.97億元創史上新高　法人買超助攻

▲隨著東京奧運所帶動的運動熱潮效應發酵，鈺齊今年產銷營運成長動能無虞。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠產能持穩擴增有成，戶外功能鞋大廠鈺齊－KY財報亮眼，第二季淨利達2.97億元創史上新高，激勵法人持續加碼買進，今（22）日盤中股價最高來到87.9元，不僅漲幅逼近7%，股價更創下波段新高；在業績表現可期下，法人看好其股價挑戰2017年8月8日股價84元的高點。

展望2019年下半年，鈺齊續持樂觀看法。目前新舊品牌客戶訂單保持暢旺，下單力道積極飽滿，同時各廠區產能稼動率也可望延續高檔水準表現，近期將至少有四個新品牌陸續加入量產行列，顯示集團整體營運成長動能依然充沛。

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鈺齊表示，今年第二季與上半年營運創下歷史新高成績，除產能持穩擴增有成，經營團隊戮力提升整體生產管理效率及自動化智能生產效能，以及營運成本費用控管得宜，均有利公司營運表現。

鈺齊表示，全球運動休閒產業趨勢明朗樂觀，帶動絕大部份新舊客戶整體訂單表現暢旺，稼動率亦維持在高檔水平，而公司經營團隊也樂觀預判此正向營運趨勢將可持續展現於下半年及來年。

依據財報， 鈺齊2019年第二季合併營收為新台幣33.54億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.97億元，雙雙創下歷年單季歷史新高；累計上半年合併營收59.32億元，為歷史新高記錄，歸屬於母公司稅後淨利5.02億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.21元，分別較去年同期大幅成長24.0％、48.1％與37.8％。