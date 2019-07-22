　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

戶外功能鞋大廠鈺齊股價創波段新高　Q2淨利2.97億元創史上新高　法人買超助攻

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲隨著東京奧運所帶動的運動熱潮效應發酵，鈺齊今年產銷營運成長動能無虞。（圖／記者林淑慧攝）

▲隨著東京奧運所帶動的運動熱潮效應發酵，鈺齊今年產銷營運成長動能無虞。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠產能持穩擴增有成，戶外功能鞋大廠鈺齊－KY財報亮眼，第二季淨利達2.97億元創史上新高，激勵法人持續加碼買進，今（22）日盤中股價最高來到87.9元，不僅漲幅逼近7%，股價更創下波段新高；在業績表現可期下，法人看好其股價挑戰2017年8月8日股價84元的高點。

展望2019年下半年，鈺齊續持樂觀看法。目前新舊品牌客戶訂單保持暢旺，下單力道積極飽滿，同時各廠區產能稼動率也可望延續高檔水準表現，近期將至少有四個新品牌陸續加入量產行列，顯示集團整體營運成長動能依然充沛。

請繼續往下閱讀...

鈺齊表示，今年第二季與上半年營運創下歷史新高成績，除產能持穩擴增有成，經營團隊戮力提升整體生產管理效率及自動化智能生產效能，以及營運成本費用控管得宜，均有利公司營運表現。

鈺齊表示，全球運動休閒產業趨勢明朗樂觀，帶動絕大部份新舊客戶整體訂單表現暢旺，稼動率亦維持在高檔水平，而公司經營團隊也樂觀預判此正向營運趨勢將可持續展現於下半年及來年。

依據財報， 鈺齊2019年第二季合併營收為新台幣33.54億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.97億元，雙雙創下歷年單季歷史新高；累計上半年合併營收59.32億元，為歷史新高記錄，歸屬於母公司稅後淨利5.02億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.21元，分別較去年同期大幅成長24.0％、48.1％與37.8％。

ET快訊
離婚6年！前夫「沒給半毛錢」小孩卻想跟他　單親媽淚曝原因網心
普悠瑪號板橋車站傳死傷事故　路線封鎖中、南下北上列車延遲
滿滿1碗蜆仔只要100！他以為賺到..見底部「透明機關」心涼

關鍵字：鈺齊,戶外功能鞋,股價

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

豪雨持續威脅！經部發佈新北市列為二級淹水警戒

影／公主遊輪搶攻日韓賞櫻團商機　明年在台總載客量上看16萬人次

秀出「鮪魚肚」玩水樂園有優惠　六福村暑假入園上看50萬人次

雨炸高雄「騎車像玩漂漂河！」經濟部：抽水機上車待命隨時支援

豪雨炸南台灣！經濟部水利署：高屏、台南發佈一級淹水警示

力挺中小企業　經部：烘焙食品業者獲得近2億元投資

蘋果包材供應商正隆紙業回台投資　台商回流衝破4500億元

專家預估下周油價出爐：「晚點加油卡省錢！」

弄丟電費帳單怎麼辦？台電首推超商補單　全台超過1300家方便繳費

珍珠哽正夯！五星飯店晶華大玩「粉圓嘉年華」　股價應聲翻紅

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

Smart智富／3原則挑成長股　輕鬆放大獲利

電子三雄帶頭衝　台股上漲71點以10,944點作收

彩迷注意！威力彩頭彩上看12億元　今天再掀搶購潮

8月停售投資型保單爭議　南山發2點聲明駁斥

影／長榮盤中上漲逾3%　本月以來法人加碼超過萬張　帶動台股挑戰今高

戶外功能鞋大廠鈺齊創波段新高　Q2淨利2.97億元創史上新高　法人買超助攻

彭博：Google願付1300萬美元　解決美國的街景隱私訴訟

雲端最有錢／專家3大心法 買一間會增值的房子

政策阻礙台灣競爭力　謝金河：拿掉神主牌，找回機動與活力！

間諜軟體Pegasus太恐怖！入侵手機竊取個資　刪除也沒用

快訊／黃國昌爆：國安人員陪蔡英文出訪 狂買數百萬免稅菸

台南市警局長交接　謝龍介：這次警政調動歷年來最詭異

18金釵罷工偷跑調查還沒出爐　長榮證實：帶頭周姓空服員搶先申請留停

Smart智富／3原則挑成長股　輕鬆放大獲利

屋子曾出意外！專家1張圖解「凶宅4等級」　從微凶→中上凶：不一定是鬼屋

對戰蔡英文、韓國瑜　林濁水：柯文哲得到年輕世代支持的神話已破滅

700萬人口國家…500萬筆稅務資料遭駭客竊取　資安專家：太丟臉

台中女酒駕「迴轉式3度衝撞」遶境信眾　目擊者：她像瘋了一樣…

英財政大臣哈蒙德：如果強生當上首相我就辭職

英國小鎮奪「世界最陡街道」　台網友神回：台灣沒申請而已

財經熱門新聞

掌台積電財務16年　何麗梅轉戰..

扯！南山人壽理賠金額「多一個0..

0050一秒填息　創紀錄　

影／公主遊輪搶攻日韓賞櫻團商機..

何麗梅咬牙熬過　法人中性看待

國保年金超過10年大限還有救嗎..

3、4月期中獎發票　9張未領

太陽能引爆失業潮　經部協助媒合

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　..

秀出「鮪魚肚」玩水樂園有優惠　..

家族企業掌權者　60歲以上老人..

高薪低報有多虧？5大QA不怕被..

間諜軟體Pegasus太恐怖！..

台積電高層異動　何麗梅卸發言人..

更多熱門

相關新聞

台積電站上260元　近三個月新高

台積電在昨日法說會釋出7奈米產能滿載、5奈米將提前裝機量產、以及5G基礎建設發展加速等利多消息，今（19）日股價開高走高，開盤漲6元，盤中突破260元大關，帶量突破前波高點，創下4月下旬以來、近三個月來的高點。

Mr. Onion母公司天蔥迎臨時股東會行情　盤中股價翻紅奔漲停

上市首日股價飆漲！「三隻松鼠」創始人身家超狂

上海商銀除息　填息率達近五成

大客戶輝達力挺闢謠　無奈台積電股價未受激勵　

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

老屁孩硬停專用車位　還狂酸婦孺

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻被罵爆

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面