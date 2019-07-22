抵制「抽佣金30%」！交友軟體Tinder新付費方式　繞過Google Play

▲交友軟體Tinder App繞過Google Play避免支付佣金。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

手機使用者若要下載任何的合法App，都要透過蘋果的App Store或是安卓系統上的Google Play才能下載。不過越來越多App開發商認為，這兩大平台壟斷了所有App發展，而且還大收30%佣金，因此執行「抗議舉動」，例如交友App「Tinder」加入了抵制行動，繞過Google Play而避免支付佣金。有消息指出，這抗議行動可能將會越來越多，動搖蘋果公司與Google數十億美元收入。

根據彭博報導，澳洲麥格理銀行（Macquarie）分析師舒赫特（Ben Schachter）最新研究指出，Tinder推出了一項新的默認支付流程，這個流程將會直接跳過Google Play窗口。當用戶輸入付款的相關資訊，軟體系統不會換回Google Play頁面購買，而是直接透過App內付款。

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「這是一項很大的變化……」舒赫特受訪時指出，App商店擁有高利潤業務，每年將會給Google帶來數十億美元的收入，但Tinder繞過Google Play將會產生重大財務影響。這項消息一出，Tinder的母公司開發商Match Group Inc.的股價立即飆升了5%。

2008年，蘋果公司和Google各自推出了App商店，很快成為強大的App市場規模，擁有數百萬計的App獨立開發者與智慧手機用戶，並從中抽取開發商高達30%的佣金。根據App分析機構「App Annie」預測，App的經濟市場到了2022年將會增長至1570億美元。

隨著市場的擴大，也越來越多開發商感到不滿。像是Spotify今年稍早時就向歐盟提出「反壟斷訴訟」，聲稱蘋果公司透過徵稅打擊競爭對手；而Netflix也表示，不讓蘋果用戶透過App Store付費訂閱；遊戲業者Epic Games去年也表示，旗下最受歡迎的遊戲「要塞英雄」（Fortnite）不會在Google Play上架。

舒赫特指出，這些不滿App商店的開發商中，目前由Tinder開發商Match Group改變了App付款方式，成為第一家繞過Google Play的App，這樣的舉動可能會掀起「骨牌效應」，但尚未得知Match是否也正計畫繞過蘋果公司的App Store。Google在截稿之前沒有回應相關的問題。