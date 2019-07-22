間諜軟體Pegasus太恐怖！入侵手機竊取個資　刪除也沒用

▲NSO Group被爆開發一款間諜軟體。（圖／翻攝NSO Group官網）

記者范家宏／綜合報導

隨著雲端技術進步，愈來愈多人依賴雲端硬碟，但你有想過將檔案存在那邊真的安全嗎？據外媒報導，一家以色列的資安公司就被爆出，他們已經開發一套名為Pegasus的智慧型手機間諜軟體，除了手機內存有的資料能被收集外，用戶存在Apple、Google、Amazon和Microsoft等各家雲端數據庫的資料也可能不保。

據報導，該應用程式所能獲取的資訊包括位置訊息、檔案訊息、照片、使用歷史紀錄等。據了解，該應用程式已經有向潛在客戶進行推銷。但NSO Group面對《金融時報》的查證時表示，他們並不承認有推廣這類間諜軟體，但並未否認有推出相關軟體。

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據外媒《MacRumors》引述《金融時報》報導，間諜軟體Pegasus是由以色列資安公司NSO Group所開發的，該軟體可在Android和iOS兩大作業系統中運作，智慧型手機被該軟體入侵後，存在手機內的資料將會被收集，縱使將該軟體從手機內刪除，收集資訊的動作仍不會解除，此外，用戶的若有使用Apple、Google、Amazon和Microsoft等各家雲端數據庫的話，若是有與智慧型手機進行連結，存在雲端的資料也將被收集。

消息一出，引起相當多人的擔憂，有人擔心，這些間諜軟體可能被專制政權和其他不懷好意的攻擊者用來監視公眾。對此，蘋果公司向《金融時報》表示，該公司的雲端數據庫是全球最安全的，該公司承認的確會遭受到一些惡意攻擊，但並不至於是針對消費者的全面性攻擊，蘋果也指出，他們會定期更新其操作系統和安全設置。