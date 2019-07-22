中美貿易戰暫緩　國泰金調查：民眾對台股信心大增

▲國泰金控。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

國泰金今(22)日公布7月「國民經濟信心」顯示，這個月民眾對股市的樂觀指數來到-3.5，相較6月大幅上升，也創年初以來最大反彈，顯示民眾對於股市樂觀，並且信心大增。調查也發現，民眾認為台股指數可望繼續向上，有25.6%的民眾認為台股指數會突破11,000點，較今年1月上升了20個百分點。

上週台積電法說會激勵台股向上走揚，市場看好下半年科技產業旺季，台股今（22）開盤上漲37點，以10,910點開出，盤中開高走高，盤中來到了10,929點。

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國泰金表示，隨著美、中貿易爭端暫緩，美國非農就業數據優於預期，加上市場對美、歐央行政策的寬鬆預期，美股S&P 500指數再創新高，一度逼近3000點關卡，台股指數也多持穩在10500以上水準。7月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數上揚至-3.5，相較於6月的-21.0，為年初以來最大反彈，民眾的風險偏好程度也同步回升至-2.3。國泰金表示，近期歷次美、中貿易戰的動向變化均造成民眾股市信心較大幅度的震盪，未來美、中貿易談判仍將持續進行，預期談判期間及最新結果依舊會是左右民眾股市信心的重要不確定性因子。

調查結果進一步發現，有30.3%民眾認為下半年股市的高點在10,500~11,000間，而有25.6%的民眾認為下半年的台股指數高點有機會突破11,000，相較於今年1月的調查結果(5.5%)，上升了超過20個百分點。

至於台股的低點區間，最多民眾(25.4%)認為下半年股市的低點在9,500~10,000間，而預期下半年的台股指數低點會跌破9,000的民眾僅佔25.2%，相較於今年1月的調查結果(59.0%)，減少了超過33個百分點。國泰金表示，本項調查於2019年7月1日到7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬1,155份有效填答問卷。