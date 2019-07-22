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「富過三代」仍在萌芽！　台家族企業三代以上接班只有9%

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▲▼資誠公布台灣家族企業調查報告。（圖／記者吳靜君攝）

▲資誠公布台灣家族企業調查報告。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

資誠會計師事務所今(22)日公布家族企業調查結果，發現台灣的企業面臨傳承的壓力，根據資誠的調查305位家族企業受訪者。結果發現，家族企業掌權者第三代、第四代以上只有9%，顯示「富過三代」還在萌芽的階段。

家族企業掌權者年紀偏大　傳承的時間壓力大

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大部分掌權者有56%還掌握在創始人當中，第二代也有35%，顯示家族企業的大權仍掌握在第一代、第二代手中，資誠會計師事務所會計師洪連盛表示，台灣家族企業10年內的交棒壓力很大。

家族企業掌權者在60歲以上的受訪者占45%，其中超過70歲者，還有12%。因此如何將其經營理念、人脈及資源傳承給家族接班梯隊是 其責無旁貸之任務。

家族企業管理　愛用早餐、家庭聚會等非正式治理

此外，資誠會計師事務所發現，台灣家族對正式治理的重要性偏低，大約只有3.65分，例如信託、家族憲法等方式，未執行率高達85%。反而台灣的家族企業喜歡用非正式治理分數高達4.14分，所謂非正式治理包含透過早餐、家族聚會等方式凝聚家族的感情，透過言傳身教的方式形塑家族成員的使命感。

非正式治理為柔性的治理模式，在血親或姻親的基礎上形成家族 共識，包含家族決策、家族情感凝聚、培養家族成員 使命感等；而非正式治理機制的形成，大多是在創一 代與二代對探討家族事務或執行企業發展策略過程中 自然而然形成的互動模式。

洪連盛說，儘管非正式治理可以凝聚家族共識情感，但仍須正式治理機制才能夠讓家族長治久安，建議台灣家族企業應該聚焦家族憲法、家族辦公室、家族控股制度面向等，建立一套完善的家族正式治理制度，提供一個正式的家族治理及溝通機制，確保家族事物都有制度可循，避免內耗損及家族和諧及企業競爭力。

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關鍵字：資誠,會計師事務所,家族傳承,家族治理,三代

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