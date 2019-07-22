政策阻礙台灣競爭力　謝金河：拿掉神主牌，找回機動與活力！

▲ 謝金河認為，當前國際政經環境變化快速，在這個關鍵時刻，政府必須要顚覆一些舊思維。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者范家宏／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河20日在臉書發文指出，當前的國際政經環境變化快速，在這個關鍵時刻，政府要顚覆一些舊思維。

謝金河表示，這當中有一些關鍵問題，像是一例一休，很多左派思維框住台灣。他分析，各界普遍認為台灣的經濟已經很好，勞工應該獲得更充足的休息，這原先是相當直接且正確的想法，但在一切納入法律後，勞檢無限上綱，有些想加班的勞工卻不能加班，導致本來和諧的勞資關係出現巨大變化。

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本勞與外勞脫不脫鈎也是一大問題，他認為，「本勞、外勞為什麼不能脫鈎？」，他舉新加坡為例，「沒有人否認新加坡是國家，但新加坡本勞、外勞是脫鈎的，新加坡的基礎勞工薪資只有台灣的四分之一，但一般新加坡上班族薪資平均比台灣高出五成到一倍。」他指出，現階段台灣本勞與外勞薪資掛鈎，每次調高最低工資，受益的都是外勞，「我們把自己弄成調整困難的植物人。」

台灣僵化的租稅政策也是阻礙之一，他表示，「很多財稅學者都說台灣有效稅率只有13%，幾乎全世界最低，但是台灣的名目稅率高達40%以上，算是全球比較高的國家。」。近日香港反送中議題持續延燒，很多人都說香港人想移民來台灣，但謝金河認為，「我肯定，香港最有競爭力的高資產人士一定不會考慮台灣，因為台灣的租稅沒有競爭力。」他更直言，他常提台灣的有效稅率偏低，「一定有很多該課的稅沒有課到，為什麼財稅官員不朝這個方向努力？」

此外，謝金河指出，台灣在金融、教育，以及很多層面管制都太嚴，因而綁死台灣的競爭力，他認為，政府必須更加鬆綁，「民進黨執政有很多堅持的神主牌，但面對世界的巨變，一定要把台灣變得更彈性、更靈活，調整了30年的台灣，才能找到躍升的新動能！」