外協分享印度觀察：騰飛崛起的不思議國度

▲貿協董事長黃志芳。（圖／貿協提供）

記者周康玉／台北報導

外貿協會董事長黃志芳今（21）日受印度台北協會及國家圖書邀請擔任系列講座-驚艷印度：騰飛崛起的不思議國度講師，對超過300位與會者發表演講，分享他這幾年去過印度的經驗及觀察。

國家圖書館館長曾淑賢致詞時表示，國家圖書館係一國家文化平台，主要透過這個重要平台，讓台灣民眾認識各國的文化與藝術，是系列講座的第一場次。

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印度台北協會會長史達仁現場致詞表示，印度是個很大的國家，像一個圖書館，但許多人還是對印度的印象還都很陌生，甚至害怕。很高興能邀請貿協董事長做演講，因為他不只去印度多次，更重要的是他很接地氣。

黃志芳表示，印度在我們文化的基因中已經存在一千多年，過去兩年半他去印度十一次，開啟了他對印度不可思議的旅程。 演講內容以我們靈魂深處的印度、一般刻板印象的印度、當代的印度及未來的印度四部曲進行說明。

黃志芳以豐富的國度、民族的大融爐、宗教博物館及地理的萬花筒來形容印度。他表示，印度是個你知道得愈多，會發現不知道的更多的地方。現場更帶來一罐裝了印度聖河恆河水與與會者分享受到現場民眾廣大迴響。經濟面來看，印度是21世紀崛起的大國，預估未來將成為世界第3大經濟體。這場印度經濟盛宴，台灣不應缺席。

黃志芳強調，台灣與印度雖然距離遙遠，但有很多相似的社會及文化價值。印度更像一面鏡子，讓我們看到印度也看到自己。他並以不可思議的印度和神奇的台灣是21世紀最好的夥伴（Incredible India, Amazing Taiwan:Best Partners in 21st Century）做總結。

▼貿協董事長黃志芳於國家圖書館演講分享印度經驗。（圖／貿協提供）