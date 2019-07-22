雲端最有錢／專家3大心法 買一間會增值的房子

新聞節目中心／綜合報導

房價高高掛，但是低利率的年代，用租房的錢買一間自住房，其實是一個不錯的選擇，只是預算有限，只能買在蛋白區的小資族們，要怎麼選擇，才能挑到一間會增值的房子；今天專家將在節目中傳授3大心法，教大家買一間會增值的房子。除此之外，不要以為只要房子地點對，就不會貶值，其實各大社區在近年還是起起落落，為何某些社區房價能夠為穩，有些社區價格卻從買的那一刻起就開始貶值，聽聽房產業者的良心告白。

還有年紀輕輕的旅遊部落客冰蹦拉，不愛上班只愛旅行，卻在30出頭的年紀存下了買房頭期款，還開心入住新房子，為了買房他足足花了5年全省看房，其中也發生不少有趣的事情，年輕的小資族又想買房的你，可以仔細看這一集，讓冰蹦拉告訴你，該怎麼做才能從月光族，順利晉升有殼階級。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。