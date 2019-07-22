　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Smart智富／3原則挑成長股　輕鬆放大獲利

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　呂郁青

成長股達人蕭非凡不到40歲就辭掉老闆，靠著挑選中小型的成長股賺進8位數資產，達到財富自由。蕭非凡說，「看懂趨勢，長抱，就能輕鬆從股市中獲利。」

不過，這道理蕭非凡並非一開始就懂，他從就讀研究所時期就開始投資股票，但當時投資沒有系統、沒有專業能力，每天只會盯著股價，看到有獲利就趕快賣，在2000年網路泡沫化前追高買進記憶體（DRAM）大廠華邦電（2344），追高買到股價將近100元，急跌時卻慌了，抱到30、40元才停損賣掉，這是他第1次在股市重傷。他笑說，還好當時有工作收入，不然就沒飯吃了。

原在電子公司擔任行銷企畫的蕭非凡，在2000年轉職到創投業，成為他在股市投資的轉捩點。由於創投業就是需要不斷找到有潛力的新公司投資，蕭非凡對產業研究開始產生興趣，也從中學習到要如何去觀察、評斷一家公司的潛力，加上蕭非凡非常認真鑽研很多書，2002年開始把創投看公司的方法，應用在台股投資上。

這段期間，蕭非凡著重在股本較小的公司，這類公司若處在產業成長的階段，較有爆發力。蕭非凡靠著這套中小型成長股的選股法，順利度過2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情、2004年的「兩顆子彈」事件，在股市幫自己累積了不少身價，因此，蕭非凡在2006年出了第1本書《股海奇兵》。

請繼續往下閱讀...

2008年金融海嘯，蕭非凡雖然選對了股票，但是操作面卻沒做好，在股價漲了1倍沒賣掉後，遇到海嘯等級的系統性風險，所有的股票紛紛開始大跌，但他在股價跌了一半時卻沒停損，加上那時蕭非凡使用融資重押，股票被斷頭之餘還要補錢，讓他大傷元氣，這是他第2次在股市大挫敗，現在回想起，他笑說，「還好沒死，還留著一口氣在。」

蕭非凡痛定思痛檢討，認為在操作面有2大部分要改進：第1，在判斷產業趨勢與個股時，不能過度樂觀，要用保守的原則去評估；第2，停損要愈做愈精緻。例如，跌10%後，要問自己還不賣的理由是什麼，這會逼著自己更勤勞、更嚴謹地追蹤基本面；第3，資金水位要隨著成長股的階段調整。

經歷過海嘯洗禮，蕭非凡精進操作面後，現在每年都可以從股市穩定提款，蕭非凡分享挑選成長股的3大原則：

原則1》產業趨勢成長向上
產業趨勢向上，意思是指產業還有成長動能，可以從產業技術的創新度，或是需求面來分析接下來是否還會再成長。

另一種判斷產業趨勢是否向上的方法，就是看同類股的營收或股價（有時股價會提前反應），若是同一類股中公司都不錯，代表這個產業趨勢已經啟動。

原則2》公司體質好
蕭非凡只要看到不錯的公司，都會詳細閱讀整份財報，其中，蕭非凡最重視的「體質好」，意指是否具備競爭力與成長力，主要可以從毛利率以及營收成長的力道來分析，兩者數值皆是愈高愈好。

原則3》股價具吸引力
蕭非凡最常使用當年預估EPS與本益比，來估算股價是否具吸引力，由於蕭非凡偏好的是一年比一年成長的中小型成長股，通常市場會給予15倍到20倍的本益比，因此，若目前的股價只在10倍本益比附近，就是非常便宜的價格。

蕭非凡另一個判斷低點的方式是直接看K線圖，用週K線與月K線，觀察股價是否處在長期的相對低檔區。

蕭非凡提醒，在操作的部分要判斷是否處於成長初期、主升段或是末升段，調整介入的資金水位，則可以從數字變化的幅度來判斷，若營收忽然暴漲又忽然暴跌，很可能是成長初期還不順利。而當營收可以持續3成以上高成長，很可能已經進入主升段，末升段則需要搭配營收與獲利的成長幅度與股價綜合判斷。

若投資新手不會細微調整資金水位，蕭非凡建議，投資新手只要用上面3個挑選成長股原則，找營收、獲利已明顯成長的股票，介入成長最大的階段，較為簡單，獲利也最大。

更多精彩內容盡在Smart財經好讀

用3概念篩出貨真價實成長股
長抱穩健成長股　股息、價差兩頭賺
年領股利50萬存股達人：3間官股金融股獲利成長，其中華南金最值得布局... 

ET快訊
大雷雨暴襲北北基桃！17縣市大雨特報　氣象局：一路下到晚上
總統出訪官員買645萬免稅菸　府方證實：吳員調離現職
《金家好媳婦》導演林鷹胃癌病逝！「欣蓉」高宇蓁悲慟哀悼
每逛全聯必聽「請支援收銀」！網有感排到一肚子火　神分析曝關鍵
長榮18金釵罷工偷跑調查還沒出爐　帶頭周姓空服員搶先申請留停

關鍵字：Smart智富,股市,保險,理財

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

豪大雨威脅！水利署：台北市列為二級淹水警戒

參與產學合作為職涯做準備　券商：動員多部門助學子融入金融圈

路透：歐盟考慮取消部份國家的金融市場准入資格　警告英國意味濃

影／國安局官員挾帶菸品入境　關務署：菸品全數查扣...估將罰鍰460萬元！

新興市場債市吸睛　外商投顧：貨幣寬鬆政策加速已開發國家資金流入

宏碁官方網路商城　奪德國網路零售平台冠軍

外媒：白宮將會晤科技屆高層　談華為禁令

股王大立光8/6除息　股民每張可領6.8萬元現金入袋

Smart智富／3原則挑成長股　輕鬆放大獲利

電子三雄帶頭衝　台股上漲71點以10,944點作收

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

豪大雨威脅！水利署：台北市列為二級淹水警戒

參與產學合作為職涯做準備　券商：動員多部門助學子融入金融圈

路透：歐盟考慮取消部份國家的金融市場准入資格　警告英國意味濃

影／國安局官員挾帶菸品入境　關務署：菸品全數查扣...估將罰鍰460萬元！

新興市場債市吸睛　外商投顧：貨幣寬鬆政策加速已開發國家資金流入

宏碁官方網路商城　奪德國網路零售平台冠軍

外媒：白宮將會晤科技屆高層　談華為禁令

股王大立光8/6除息　股民每張可領6.8萬元現金入袋

Smart智富／3原則挑成長股　輕鬆放大獲利

電子三雄帶頭衝　台股上漲71點以10,944點作收

豪大雨威脅！水利署：台北市列為二級淹水警戒

《不能是朋友》「這橋段」25歲女性最有感！　劉以豪曝演渣男「全新感受」

華聞快遞／上市公司實施現金分紅　「真金白銀」回報投資者

CNN：第4起自殺讓香港抗爭蒙上陰影　示威者嘆「城市變了」

發燒提早回家！下秒慘遇恐怖暴雨　她「200M全身濕」狂滴水曝：藥袋全濕

資訊董座「外遇離婚+事業受挫」上吊亡　正宮要小三賠600萬

開戶需填年薪！他好奇女行員是否「更容易鎖定高富帥」　網點破關鍵打臉

柴柴一張睡照秒認證「她是親媽」　網友笑翻：有其主必有其狗

蘇永欽／以國安為理由　犧牲言論自由？

影／短髮正妹嗆「內湖捷運站出口準備殺人」　網轟想紅警方看到了

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

財經熱門新聞

掌台積電財務16年　何麗梅轉戰..

扯！南山人壽理賠金額「多一個0..

0050一秒填息　創紀錄　

影／公主遊輪搶攻日韓賞櫻團商機..

何麗梅咬牙熬過　法人中性看待

國保年金超過10年大限還有救嗎..

3、4月期中獎發票　9張未領

威力彩頭獎上看12億元　將掀搶..

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　..

太陽能引爆失業潮　經部協助媒合

家族企業掌權者　60歲以上老人..

秀出「鮪魚肚」玩水樂園有優惠　..

高薪低報有多虧？5大QA不怕被..

間諜軟體Pegasus太恐怖！..

更多熱門

相關新聞

電子三雄帶頭衝　台股上漲71點以10,944點作收

台股今（22）日呈現穩步走高，早盤開出即突破10,900點，盤中最高一度來到點，終場上漲71點、以10,944點作收，上漲0.66%，成交量1,172億元。

看旺下半年科技產業發展　台股開盤上漲37點開10,910點

保險業海外投資比重：台灣高達68%

加速轉型、強化管理！壽險業化危機為轉機

海外投資比重高　風險管理成為壽險業關鍵

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面