影／何麗梅咬牙熬過高壓環境　法人中性看待台積電高層異動

記者周康玉/台北報導

「你有修圖軟體吧?要修圖的唷!」即將卸下台積電財務長職務的何麗梅(Lora Ho),在接受媒體拍照時,難掩少女心,和她在法說會時的「冷面」差很大。

何麗梅卸下台積電擔任財務長及發言人一職,大和國泰研究部資深副總經理徐禕成(Rick Hsu)表示,她是很棒的財務長,在台積電之前,她是德碁(TIS)的財務長,背景非常紮實,尤其在對法人傳遞公司的結構性獲利訊息時,都有達到任務,認為她「滿棒的」。

何麗梅轉職對台積電的影響,徐禕成認為這次轉職計畫應該與中美貿易、華為禁令無關,是經過一段時間計劃的,對何麗梅來說,可能是追求在台積電的另一人生跑道,是新的挑戰,對此表示「中性看待」。

何麗梅是台積電少數的女性高階主管,她展現出即使在高壓環境的科技業中,也能穩扎穩打的把工作做好,同時兼顧母親的角色。

她曾接受彭博專訪時表示,過去30年工作生涯中,她咬牙熬過職業媽媽蠟燭兩頭燒的日子,同時經常處在充斥二手菸的男人堆中,這段過程雖然艱辛,但她引述臉書營運長桑柏格(Sheryl Sandberg)的話,「在迫不得已前別放棄,對吧?女性太容易放棄了。(Don’t give up before you have to,’ right? Females are too easy to give up.”」

對於如何兼顧職場和家庭,何麗梅表示,「玻璃天花板只存在於你心裡,不存在於現實世界。(The glass ceiling is in your heart,it doesn’t really exist.)」

▼何麗梅是台積電少數的女性高階主管。(圖/記者張一中攝)

▼何麗梅(右)當年因張忠謀併購所任職的德碁公司,加入台積電,並且受到張忠謀重用。(圖/資料照)