影／何麗梅咬牙熬過高壓環境　法人中性看待台積電高層異動

記者周康玉／台北報導

「你有修圖軟體吧？要修圖的唷！」即將卸下台積電財務長職務的何麗梅（Lora Ho），在接受媒體拍照時，難掩少女心，和她在法說會時的「冷面」差很大。

何麗梅卸下台積電擔任財務長及發言人一職，大和國泰研究部資深副總經理徐禕成（Rick Hsu）表示，她是很棒的財務長，在台積電之前，她是德碁（TIS）的財務長，背景非常紮實，尤其在對法人傳遞公司的結構性獲利訊息時，都有達到任務，認為她「滿棒的」。

何麗梅轉職對台積電的影響，徐禕成認為這次轉職計畫應該與中美貿易、華為禁令無關，是經過一段時間計劃的，對何麗梅來說，可能是追求在台積電的另一人生跑道，是新的挑戰，對此表示「中性看待」。

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何麗梅是台積電少數的女性高階主管，她展現出即使在高壓環境的科技業中，也能穩扎穩打的把工作做好，同時兼顧母親的角色。

她曾接受彭博專訪時表示，過去30年工作生涯中，她咬牙熬過職業媽媽蠟燭兩頭燒的日子，同時經常處在充斥二手菸的男人堆中，這段過程雖然艱辛，但她引述臉書營運長桑柏格（Sheryl Sandberg）的話，「在迫不得已前別放棄，對吧？女性太容易放棄了。（Don’t give up before you have to,’ right? Females are too easy to give up.”」

對於如何兼顧職場和家庭，何麗梅表示，「玻璃天花板只存在於你心裡，不存在於現實世界。（The glass ceiling is in your heart,it doesn’t really exist.）」

▼何麗梅是台積電少數的女性高階主管。（圖／記者張一中攝）

▼何麗梅（右）當年因張忠謀併購所任職的德碁公司，加入台積電，並且受到張忠謀重用。（圖／資料照）