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南山人壽爆理賠金額「多一個0」　公司：Key錯

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▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

南山人壽發生理賠金key錯事件，理賠金額竟然「多一個0」。一位民眾投保30萬保額的壽險，因身故獲得理賠，卻發現理賠金額高達千萬。南山人壽發聲明表示，此為內部人員在覆核程序中key錯，非系統錯誤，已和該保戶協調，並獲得諒解。

據了解，這名保戶投保「新二十年限期繳費特別增值分紅終身壽險」，是南山人壽早期的險種，身故保額為30萬。然而該保戶獲得理賠時，發現帳戶金額高達1128萬元，且已全數匯到戶頭。

請繼續往下閱讀...

由於不久前南山人壽才發生「境界成就」系統錯誤，造成15萬件保單遭自動墊繳或停效，還受到金管會關注，要求限期改善，更有立委提出，應該要懲處南山人壽董事長杜英宗。也因此，這次理賠金key錯事件，一度讓外界懷疑，又是系統出包。

南山人壽發聲明表示，本案為人員輸入誤植的單一個案，與電腦系統無關。本公司已於第一時間立即聯繫保戶，向保戶致歉，並獲得保戶諒解。

針對此一險種，系統已提供試算及提醒機制，並自動帶入初步試算金額，惟人員覆核後輸入給付金額的作業過程誤植數字，以致本案溢付保險理賠金。

後續本公司除要求人員落實作業品質，並加強查核驗證機制 ，以確保給付內容及金額的正確性 。

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關鍵字：南山人壽,保單,理賠,身故

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