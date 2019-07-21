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影／公主遊輪搶攻日韓賞櫻團商機　明年在台總載客量上看16萬人次

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▲公主遊輪在台短短五年內，航次成長6.5倍，推升台灣躍居為其亞洲第一大暨全球第三大客源市場。(圖／公主遊輪提供)

▲公主遊輪在台短短五年內，航次成長6.5倍，推升台灣躍居為其亞洲第一大暨全球第三大客源市場。(圖／公主遊輪提供)

記者林淑慧／台北報導

台北夏季旅展登場，遊輪行程正夯。公主遊輪表示，今年首度攜手11家旅行社推出2020賞櫻之旅行程，前往日本及韓國的賞櫻勝地，現場下訂每房最高省一萬，搶攻早鳥商機，預估明年在台總載客量上看16萬人次，可望續創高峰。

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依據統計，台灣去年國際郵輪旅客突破120萬人次大關，不僅年增率高達二成，並連續兩年蟬聯亞太區第二大郵輪市場，吸引公主遊輪、雲頂集團紛紛加碼台灣，分別派駐「盛世公主號」及星夢郵輪的「世界夢號」來台搶市。

▲公主遊輪台灣分公司行銷總監陳欣德表示，看好台灣市場成長性，公主遊輪將在六年內推出5艘新船，明年在台總載客量上看16萬人次。（圖／記者湯興漢攝）

▲公主遊輪台灣分公司行銷總監陳欣德表示，看好台灣市場成長性，公主遊輪將在六年內推出5艘新船，明年在台總載客量上看16萬人次。（圖／記者湯興漢攝）

公主遊輪台灣分公司行銷總監陳欣德表示，公主遊輪在台短短五年內，航次成長6.5倍，載客率成長近十倍，推升台灣躍居為其亞洲第一大暨全球第三大客源市場；看好台灣市場成長性，公主遊輪將在六年內推出5艘新船，明年在台總載客量上看16萬人次。

陳欣德指出，日、韓賞櫻行程向來人氣頗高，公主遊輪規劃明年推出獨家的賞櫻行程，共停靠三個港口，包括：日本福岡和新港口的熊本，以及韓國釜山，讓雙國美景一覽無遺，在旅展期間可望再創搶購熱潮。

其中，公主遊輪旗下的盛世公主號，明年將首度於夏季進駐基隆母港，預計自明年三月至八月從基隆出航日韓，共有43航次、158天航程，可望推升在台總載客量突破16萬人次的目標。

展望後市，公主遊輪台灣分公司行銷總監陳欣德表示，台灣的遊輪市場競爭愈趨激烈，公主遊輪今明年在台佈局奢華等級的盛世公主號、重點改裝的太陽公主號，以及日系風情的鑽石公主號，以差異化與主題性的服務，搶攻台灣人的心佔率。

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關鍵字：遊輪,公主遊輪,盛世公主號,太陽公主號,鑽石公主號

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