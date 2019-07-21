中油汽油每公升調降0.3元　95無鉛28.8元

▲中油下周調降。（圖／記者林敬旻攝）

記者周康玉／台北報導

中油今（21）日宣布，明日起汽柴由每公升調降0.3元、0.4元，兩者皆比先前市場預期多降0.1元；其中，95無鉛汽油每公升估28.8元，若加滿50公升，大約省下15元、約省下一罐平價礦泉水。

整體來看，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.2元。

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受到全球景氣趨緩、中國大陸第2季經濟成長黯淡、原油供應過剩等因素影響，本周國際油價走勢下滑。西德州中級原油的8月期貨價格下跌1.48美元，每桶收在55.30美元，為6月19日以來低點，北海布倫特原油9月期貨價格下挫1.73美元，每桶61.93美元。

本週調價指標7D3B週均價為每桶63.47美元，較前週64.84美元下跌1.37美元，新臺幣兌美元匯率升值0.07元，國內油價依公式計算跌幅為1.87%。

中油表示，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應分別調降0.3元及0.4元，足額調整，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升28.8元，亦未達啟動經濟部油價平穩措施之門檻。

今（108）年累計截至6月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額為17.94億元。