是你嗎？3、4月期千萬元中獎發票9張未領　花8元買報紙就中大獎

▲▼財政部統計，今年3、4月期統一發票，還有9張未兌領，民眾找兌領要快喔。（圖／記者許力方攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

快找找發票！108年3、4月期統一發票1,000萬元特別號中獎「03802602」中獎張數共計有18張，還有9張未領。其中本期僅花8元在全聯買的報紙，就中千萬元大獎的幸運兒，尚未兌領；而僅花30元在Google Play買的應用程式(App)就千萬大獎的幸運民眾，也尚未兌領。

財政部表示，兌領時間只到9月5日止，還沒兌領的民眾手腳要快，不要與財神爺擦肩而過了！

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根據財政部所公布的清冊顯示，這次千萬元特別獎尚未兌領的張市有9張，其中台北市有2張，分別是在內湖區微風三總店消費鮮蝦餛飩麵等食品，消費金額95元；以及Google Play首次開出的千萬大獎，僅花30萬元就中千萬大獎的幸運民眾，該民眾所領的是雲端發票，財政部也已經以簡訊通知民眾得獎了。

新北市則有3張，其中在全聯三重天台門市僅花8元買報紙，就中千萬元的幸運兒也尚未把大獎領走；另外，7-ELEVEN淡水區渡船頭門市花95元買菸、7-ELEVEN門市新莊區星洲門市買飲料包含可口可樂、氣泡水等，花88元等千萬大獎幸運兒也尚未兌領。

基隆市有1張，在愛買基隆店買紅標米酒等生活用品，消費1043元；台中市有1張，在善花區內中油新平加油站花100元加95無鉛汽油。南部方面，台南市有1張，在OK便利商店台鐵善化門市購買葡式蛋塔、生理用品花費80元；以及在嘉義市也有1張，為在志光公職補習班購買模擬測驗費用，花費250元者等幸運兒都還沒有兌領。

▲108年統一發票3、4月期1000萬元特別獎未領情形。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

108年3、4月期200萬元特獎中獎號碼為「00708299」，中獎張數共計有19張，有7張還未兌領。台北市有2張，其中一張為文山區愛美景美店中消費三明治、烤物等，消費金額188元；以及Google Play開出的雲端發票，購買App金額為160元。

宜蘭縣則有1張為全聯宜蘭五結門市消費牛奶、泡麵等食品，花費金額485元；台中市同為1張，是7-ELEVEN義興門市購買宇治抹茶黑糖蜜蕨餅，消費金額70元；苗栗縣1張，在OK便利店苑裡億光門市購買牛奶、燴飯等，消費金額53元；高雄市也同樣有1張，在7-ELEVEN樹科門市買綠茶和軟糖，消費金額69元。

▲108年統一發票3、4月期200萬元特獎未領情形。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

根據財政部統計，累計100年至今，1,000萬元特別獎總共開出646張，已經兌領的張數有464張，兌領率為71.8%；200萬發票共計開出594張，已兌領張數為411張，兌領率69.2%。