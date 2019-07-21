國保年金超過10年大限還有救嗎？　這4種人還有機會補繳

▲國民年金訂有10年條款，若納保人欠費超過10年，不得請求補繳、保險年資也不得計入。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國民年金保險有緩繳「10年大限」，只要首期保費欠繳超過10年，終身恐少領數十萬元。不過，民眾若符合「不可歸責於被保險人的事由」導致逾期，還是可以跟勞保局申請補繳。

國民年金保險也就是俗稱的「國保」，主要納保對象為年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，並會自動納保，目前以勞保投保薪資分級表第一級1萬8282元為月投保金額，每月保險費由政府負擔4成（658元）、被保險人自付6成（987元）。

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所謂的國民年金10年補繳大限，指的是每月保費的繳款期限加10年，例如97年10月保費，繳款期限為98年1月31日，逾期未繳者於108年1月31日前都可以計息補繳，繳納後保險年資照樣累計，確保給付權益。

▲民眾若符合「不可歸責於被保險人的事由」導致逾期，還是可以跟勞保局申請補繳。（圖／記者李毓康攝）

超過10年補繳期限的欠費，不能補繳也不計入保險年資，甚至也不能辦理分期繳納，未來請領老年年金給付時不能選擇以A式發給（加計3628元），終身只能以B式發給，至於請領身心障礙年金給付者則無基本保障金額（4872元），終身恐少領數十萬元。

不過，若是屬於「不可歸責於被保險人的事由」導致逾期，還是可以跟勞保局申請補繳，包括長期在國外、未居住在戶籍地、在監服刑以及戶籍設在戶政事務所等這4種情況，的確可能沒收到通知，可書面提出補繳申請，勞保局會依個案事實審查是否符合，經查核屬實後即可補發繳款單。