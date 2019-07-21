影／一路受張忠謀提拔／掌台積電財務16年　何麗梅轉戰第一線跑業務　

記者周康玉／台北報導

「擔任16年的財務長，何麗梅要轉戰業務。」台積電總裁魏哲家在法說會中用英文宣布台積電財務長何麗梅的職務異動，並在簡報上特別列出一條「CFO transistion（財務長變動）」項目，讓2019年第2季法說會成了何麗梅的告別秀。

何麗梅也在會後親自向媒體、法人說明她未來的工作內容。

「新的工作呢，要跟美國以外的客戶做業務，在過去幾個月當中，已經跟很多客戶已經有過接觸，對這機會是非常有熱情、興奮的，因為可以在最前線（front line）有機會讓客戶更成功，我也非常期待（look forward）新角色。」

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何麗梅是台積電第一位女性高階主管，畢業於政大會計系，第一份工作就加入外商公司，為她的財務能力及流利英文打下基礎。43歲加入正式加入台積電，從會計處處長一路升到會計長，自2003年7月起擔任首席財務官，從此擔任長達16年的發言人，是張忠謀一路提拔的大將。

▼台積電總裁魏哲家（左起）會帶著何麗梅一起跑業務。（圖／資料照）

具同理心特質被魏哲家重用

事實上何麗梅從今年1月就開始身兼歐亞業務副總，這半年多來，跟著魏哲家跑客戶。「總裁要我幫忙他，既然公司需要我，我就要幫忙。」為什麼魏哲家會選擇她？「他覺得我有同理心吧！」

何麗梅在台積電這20年來，一直都是在財務會計領域，到第一線當業務，這還是第一次。63歲離開熟悉的財務工作，轉戰業務，一定也面臨適應問題。何麗梅說，「就是從零開始呀，活到老學到老，不熟的部分就學習。」

最好的學習方式，就是直接去跑客戶。何麗梅說，今年4月開始，公司在美國、歐洲、日本各地區所舉辦的技術論壇（technology symposium），她都有參加，所以經常出差。

何麗梅坦言，目前她還在學習中，她雖有財務魂，但還沒挖掘出業務魂。

然而從財務背景去面對客戶，對於業務也有不少互補性。「財務經驗能讓我從商業角度，來幫助客戶、同時兼顧公司利益。」

雖然9月以後，何麗梅正式離開財務部門，但原本台積電基金會執行長職務與南京廠業務，還是會繼續負責。

▼何麗梅最後一次出席台積電法說會。（圖／記者周康玉攝）

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