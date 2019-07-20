秀出「鮪魚肚」玩水樂園有優惠　六福村暑假入園上看50萬人次

▲為讓遊客度過難忘又趣味的夏日，六福村推出每日主題趴，包括親子日、比基尼日、猛男日等活動吸引遊客上門。（圖／六福村提供）

記者林淑慧／台北報導

暑假是旅遊旺季，遊樂園業者吸客出新招。六福村本周末再度推出「鮪魚日」活動，凡是小腹能捏出肚肉的遊客，就符合「鮪魚肚」條件，可立即享有購票優惠；園方預估，可望帶動來客量成長二成、入園遊客上看50萬人次。

為讓遊客度過難忘又趣味的夏日，六福旅遊集團旗下的六福村特別打造水樂園，推出天天主題趴，親子日、比基尼日、猛男日等活動吸客；園方預估，今年全年全年入園人次目標上看160萬人，可望挹注集團營運表現。

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六福村表示，日前推出的「鮪魚日」活動，在系列主題活動中格外有人氣，園方發現，若是一家人來玩水，爸爸在購票時就會毫不猶豫挺出凸肚，深怕售票服務員沒看到，並再三確認「鮪魚肚可以省錢對嗎？是顆可以省錢的驕傲肚肚呢！」

▲六福村在本周末推出「鮪魚日」，除了有鮪魚肚的朋友，姓名中有「鮪魚」諧音的民眾，能同享199元購入全日票的優惠。（圖／六福村提供）

不過，如果是一群年輕好友來玩，就算售票員提醒有優惠可用，大多「死都不承認自己有鮪魚肚」；還有年輕情侶檔，女孩堅持男友可以使用鮪魚肚優惠，而男生卻在一旁拼命縮小腹，成為購票現場的有趣插曲。

「好像是個讓人有點為難的優惠呢！」六福村行銷經理黃淑芳笑說，設定這項優惠的本意就是要讓遊客不分族群、身材、年紀都能輕鬆歡樂地戲水，享受夏日時光，不管是鮪魚肚還是蝴蝶袖，希望每一位民眾都能喜歡自己、為自己的身體驕傲。

六福村表示，本周末7月20、21日為最後「鮪魚日」，除了鮪魚肚，姓名中有「鮪魚」諧音的民眾，也能同享199元購入全日票的優惠，歡迎遊客們把握機會來六福水樂園清涼一夏。