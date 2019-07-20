美降息　風往哪邊吹？　專家教你3大理財商品投資術放大荷包

▲市場預期，美國7月底降息的機會大，降息幅度可能約2碼，下半年可能會繼續調降。（圖／路透社、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

美國聯準會（FED）7月將會召開利率會議，市場普遍認為，降息已經是箭在弦上之事，目前為止，市場預期降息的幅度可能為2碼（0.5個百分點），惟下半年降息的次數看法仍然分歧。

一銀表示，雖然美國非農就業人數意外大增，但FED 6月的FOMC會議紀錄、及FED主席鮑威爾在國會聽證會中的言論均顯示，全球貿易衝突不確定性猶存，且中國大陸及歐洲經濟成長減緩，恐衝擊美國經濟前景，加上通貨膨脹疲弱，加深市場預期美國採取較為寬鬆的貨幣政策。在降息的趨勢之下，黃金、外幣與基金3大理財商品應該如何趨吉避凶，減少損失並且幫助荷包長大？

請繼續往下閱讀...

價格衝高 銀行建議黃金配置5%到一成

元大S&P黃金ETF研究團隊，代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，7月11日到18日當週價格相較於前週收盤價漲1.52%，黃金期貨12月合約以1440.8美元作收。聯準會官員接連釋出寬鬆言論，市場對降息2碼的期待大增，激勵金價創波段新高。元大S大S&P黃金ETF研究團隊表示，目前黃金依舊多頭氣盛，上檔空間可期，不過建議仍需持續關注聯準會是否如市場預期進入降息週期，且短線金價漲幅偏高也是事實，操作上建議買黑不追高。

一銀則提醒投資人，若全球經濟成長趨緩，也可能對黃金需求形成壓力，進而對金價產生負面壓力，加以黃金波動較大、短線金價漲幅已高，建議投資人以分批進場方式分散風險，酌量配置5%到10%比重將黃金納入投資組合。

基金理財 股票選擇防禦型 債券型中長期為策略

一銀表示，中美貿易戰自2018年延燒至今，已經造成了全球貿易量萎縮、經濟成長趨緩，因此7月的降息應是「預防性降息」，進而延長經濟擴張週期，在經濟趨緩的前提之下，投資股票型基金應以防禦型、低波動為優先，例如核心消費、公用事業類股投資比重較大的基金，至於股市以表現相對強勁的美國或價值相對便宜的中國大陸，擇低分散布局為宜。

在降息預期下，多數債券已漲相當幅度，但考量部分年期美國公債殖利率仍呈倒掛現象，經濟衰退的風險仍存。一銀建議，債券型基金投資策略以中長期持有為主，依自身風險承受度考量選擇標的，如低風險承受度投資人可選擇投資級債券為主的高評等債券型基金，另若希望有較高債息收入的較積型投資人，則可考慮配置新興市場債券與高收益債券型基金。

▲美降息預期下，黃金價格衝高，銀行建議配置5%~10%即可 。（圖／路透）

降息風下 美元核心 日圓、澳幣當衛星

在外幣方面，美元雖因降息有走貶壓力，但因其基本面仍優於其他國家，且美國即便降息，美元仍為成熟國家中之高息貨幣，在美元兼具避險和高收益的特性下，美元下檔仍有一定支撐。

專家建議，美元部位仍可作為外幣投資中的核心配置，另可搭配具反彈契機的商品貨幣像是澳幣等作為衛星貨幣的配置。至於日圓的表現，元大S&P日圓ETF研究團隊指出，中美貿易戰的不確定性仍是一大隱憂，代表日圓仍有可能因避險情緒而再度走升，加上日美利差可望收斂的預期，也促使日圓有機會偏強。不過值得注意的是，強勢的日圓也會造成日本的經濟損害，將促使日本央行進一步加大寬鬆政策的力度，屆時日圓就會面臨回貶的壓力。

一銀表示，由於目前市場對FED降息的預期非常高，萬一FED沒有降息，市場必定會有較大幅度的調整，建議投資人面對市場劇烈的波動，應依自身的風險承受度設定好自身的停利(損)點，適時的停利(損)。若FED沒有降息也透露出其對美國經濟韌性仍深具信心，無需採寬鬆貨幣政策刺激美國經濟，建議投資人可趁市場於相對低檔見底浮現之際，逐步建立部位，掌握獲利機會。

