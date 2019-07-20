暑假出國換匯別傻傻白花手續費　善用4大工具保證不吃虧

▲暑假是旅遊的高峰期，民眾出國外幣需求也跟著成長，只要善用4大工具就能聰明換匯。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

暑假旅遊旺季到來，換匯成為出國旅行前重要的功課，不過民眾該如何聰明兌換旅行中所需的外幣，事實上只要善用4大工具，就能輕鬆取得最佳匯率，千萬別傻傻白花手續費。

1、提前分批購買外幣

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在確定行程後，可以觀察匯率走勢，透過銀行提供的「匯率到價通知」服務，在可接受的匯率時點逢低「分批」買進，千萬不要一次兌換完全額，除了減少買在較高匯率的風險外，若在匯率波動較大的情況下，運氣好些還可以賺一筆。

2、開立外幣帳戶

如果出國旅行已成為生活的一部分，不妨開立外幣帳戶做個長期規劃。平時就兌換一些利率高於台幣的外幣，如美元、澳幣、紐幣等定存生息；若遇有需要外幣現鈔時，還可利用上述分批換匯的作法，增加血拚的本錢。

▲民眾透過外幣ATM提領現鈔，可享有匯率減碼優惠且免收手續費。（圖／pakutaso）

3、線上換匯存入外幣帳戶

大部分銀行對於線上換匯客戶都提供匯率優惠，民眾可善加利用以降低成本；另外，由於線上換匯是以即期賣出匯率計價，相較於臨櫃換匯以「現鈔賣出匯率」報價更加優惠，同時還可以等到需要時再提領，省時方便。

4、善用外幣ATM提領現鈔

除非對於外幣鈔券面額有特殊要求，或是換匯金額相當龐大，民眾也可透過外幣ATM提領免手續費及匯率減碼優惠的特色，多換一些旅費。

銀行業者提醒，有外匯需求的民眾，各家銀行祭出的優惠匯率不同，即使同一家銀行分別透過網路換匯或外幣ATM提領外幣，也因優惠減碼幅度差異產生價差，兌換外幣金額越多、差異也愈大。另外，從外幣帳戶提領現鈔也需支付匯差手續費，用以貼補即期外匯與現鈔的差額。因此，多做功課、配合自身需求，才能聰明換匯。

隨著行動網路、智慧型手機和外幣ATM據點普及，民眾只要輕鬆用行動網銀APP設定「匯率到價通知」，逢低買進，線上直接購入外幣存入外存帳戶，在出國前再於方便的時間點至外幣ATM或臨櫃提領外幣，就可以聰明輕鬆降低換匯成本。