兆豐銀首次舉辦射箭夏令營　逾百位學生參與

▲兆豐銀射箭夏令營。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀行文教基金會於7月17日到今(19)日舉辦「兆豐夏令營-小小神射手」，為即將升五年級~七年級的學生，規劃兼具豐富與趣味的射箭體驗活動，希望透過射箭夏令營豐富孩子的暑期生活，也盼能夠點燃更多孩子對射箭活動的興趣。

兆豐銀行文教基金會首次舉辦夏令營，這次分三個梯次，今日圓滿結束，兆豐銀表示，夏令營報名非常踴躍，網路開放報名幾分鐘立即額滿，共計有180名學生參與。

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兆豐銀行文教基金會董事長張兆順表示，選擇入門門檻較高的射箭運動舉辦夏令營，一方面突顯兆豐銀行文教基金會支持射箭運動這個項目大力協助推廣之外，也提供更多青少年接觸射箭運動的機會，帶動國內射箭運動的風氣。

兆豐射箭夏令營邀請到花蓮玉里國中射箭隊教練及選手前來指導，課程內容包括:射箭基本介紹、射箭基本動作指導及實作操作，最後還有團體對戰的遊戲比賽。孩子們第一次拿到專業的反曲弓都很興奮，在教練的指導下，充份體驗到射箭運動所需要的張力、穩定性及精準度，也為孩子們平凡的暑假有了難忘的回憶。

除了夏令營，兆豐銀行文教基金會在七月份開始也陸續舉辦「兆豐盃圓夢少棒錦標賽」及「兆豐盃射箭菁英錦標賽」等賽事，藉由比賽驗收選手平日訓練成果，也有更多切磋競技交流的機會。

兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會今年度已投入上千萬元支持國內體育運動發展，除了棒球、射箭的基層培訓之外，還支持大內國中舉重隊、安定國中網球隊、以及華國三太子網球賽，也贊助足球協會以及高爾夫球協會舉辦賽事，以打造青少年選手們競技的平台，兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會的實質力挺，成為國家基礎運動發展的重要推手。