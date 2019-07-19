雨炸高雄「騎車像玩漂漂河！」經濟部：抽水機上車待命隨時支援

▲經濟部水利署今（19）日下午主動與高雄市政府聯繫，表示已調度抽水機全力支援鳳山抽水任務。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

豪雨侵襲高雄，經濟部水利署今（19）日表示，已在下午4時20分主動與高雄市政府聯繫，調度抽水機全力支援鳳山抽水任務，並在臉書上製作文宣強調「抽水機上車待命、隨時支援。」

中央氣象局今天下午對全台19縣市發布豪大雨特報，台南市、高雄市、南投縣、嘉義縣、屏東縣恐面臨發豪雨威脅，同時對屏東縣、台南市、高雄市發布大雷雨特報。

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經濟部水利署表示，已在今天傍晚發佈最新一級淹水警示，提醒台南市、高雄市、屏東縣的民眾，不僅回家路上要小心，更要注意住家周邊環境以防淹水。

官員指出，由於豪雨侵襲高雄，水利署六河局已在今天下午4時20分，主動與高雄市政府聯繫，並在文宣出示抽水機「上車待命」的照片，表明已調度抽水機全力支援高雄鄉親。

依據經濟部水利署公告，目前一級淹水警戒地區包括：台南市安平、安南地區，以及高雄市永安區、湖內區、橋頭區、岡山區、梓官區、彌陀區、三民區、林園區、大寮區、小港區、鳳山區、鳥松區、楠梓區、左營區、苓雅區、前鎮區、仁武區、大社區。

另外，屏東縣東港鎮、新園鄉、牡丹鄉、佳冬鄉、林邊鄉，水利署也發佈一級淹水警戒；高雄市路竹區則被發布2級淹水警戒。官員提醒，上述地區的民眾務必注意周邊環境，做好住家防災措施，以策安全。