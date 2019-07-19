美國降息將來臨！　專家指引定存族2條明路「鎖高利」

▲外界預期美國將降息，專家指引定存族兩條明路，可以讓自己的存款鎖在高利之中。（圖／翻攝自網路）

記者吳靜君／台北報導

美國7月底可能降息，首先受到傷害的是定存族，那麼現在定存族該怎麼辦？專家建議，可以運用銀行的美元高利、優惠定存；或者是將資金存在長期、固定利率的商品之中。

專家表示如果是目前已經投資在短期的機動型利率定存族，可以暫時不用調整；但是如果是大額存款、重視利息的定存族則有兩種方式可以減輕利息損失，甚至「鎖高利」

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一，在降息之前，選擇銀行的美元優利定存。

專家表示，現在目前銀行也推出許多高利定存，可以提供定存族選擇，例如瑞興銀行就推出到8月31日前，新資金單筆超過2,000美元以上者，就可以享受一年期美元定存利率最高3%的優惠、花旗銀行自他行匯入或存入新資金辦理美金6個月期定存，最高可享利率有3.28%。

其他玉山銀也推出「新台幣活存轉外幣定存享優惠」，從網路銀行轉外幣，美元1,000元起跳，可享6個月2.3%、12個月2.4%優惠利率；台新銀推出，客戶到8月30日，只要是台新分行自然人客戶，且已完成外幣帳戶開立者，不論是「新資金」或「新台幣定存轉存」，單幣別1,000元以上，即可享有美元1年期2.7%。瑞興銀行國外部經理吳元芳表示，若未來美國確定降息，其定存利率將向下調整，搶存優惠利率，愈早開始愈好。

二，長期性的資金、則選擇6個月以上、固定利率來鎖住現在的高利。專家表示，若預期未來利率是往下調整，定存族手上的資金若是長期的資金，則可以選擇期間較長、固定的利率，來鎖住現在的高利，若採取浮動式利率就會因為市場利率下滑而有所調整。專家進一步說明，就過往的經驗來看，除非美國經濟大為衰退，才會造成美元大幅波動，否則不用定存族太擔心匯價是否有大幅波動的問題。