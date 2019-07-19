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佛系退休投資法！　透過目標日期基金...幫存退休金免煩惱

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▲▼公園,老人,養老,退休,銀髮族,白髮族。（圖／pixabay）

▲ 專家建議要盡早準備退休金，在年老時也可以享受生活。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

退休議題愈來愈受關注，不論是理財文章、專家觀點，均呼籲民眾，只靠政府退休金是不夠的！然而，仍然有許多人不知道該如何準備退休金，或者覺得投資理財真的太困難，針對大部分民眾的退休理財需求，有投信業者推出目標日期組合基金，訴求用最簡單的方法準備退休金，堪稱佛系退休投資法。

所謂的佛系投資法，指的是不積極追求、不管市場波動、不受個人情緒左右的投資法則，目標日期基金正是符合這樣的投資法則。投資目標日期基金的民眾，不需要時時關注市場或隨年紀增加調整投資組合，因為有專業的投資經理團隊來管理，依據市場趨勢及年期調整投資組合內容，而投資人需要做的，就是決定期望的退休年份，以及採取定期定額或單筆投資方式投資，接下來只要坐等退休年紀的來臨。

請繼續往下閱讀...

針對許多民眾仍然不知道該如何開始準備退休金的煩惱，國泰投信網站提供「退休魔幻試算平台」，提供免費測驗及個人化精算退休金缺口，還可以馬上選好退休投資商品。國泰投信發言人吳惠君說明，退休魔幻試算平台以魔法特快車為概念，首先進入魔幻考驗，擊退醫療巨人、通膨狂魔及長壽魔王後，了解退休規劃將面臨的風險。

進入泰享退試算巫測，實際計算個人的退休金缺口，簡單5個步驟，人人都能精算出需要準備多少退休金。最後則提供適合個人的退休魔法書，針對不同年齡層的人，不論是預計10年、20年或30年退休，均有專屬的基金商品。

值得一提的是，投資雖然可以很佛系，還是應該掌握提早規劃的原則，時間是最厲害的魔法師，愈早進行投資，在時間複利效果累積之下，讓每一塊錢可以發揮的投資效益愈大！

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關鍵字：國泰,目標日期組合基金,退休

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