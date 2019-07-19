外商看過來！　英文版「工作規則參考手冊」出爐

▲勞動部將原編印的「工作規則參考手冊（及參考範本）」翻譯成英文版，提供事業單位參考訂定工作規則。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

近年來許多外商公司來台設點，為避免員工權益受損，勞動部將原編印的「工作規則參考手冊（及參考範本）」翻譯英文版，提供事業單位參考訂定工作規則，也是企業經營管理重要的一環。

根據《勞動基準法》第70條規定，雇主僱用勞工人數在30人以上者，應依其事業性質訂立工作規則，就工資、津貼、獎金、工作時間等相關規定訂定工作規則，並報請主管機關核備後，於事業場所內公告並印發各公司員工。

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勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，過去一直有提供符合勞基法的工作規則參考手冊給事業單位，不過在國內的外商公司向勞動部表達希望了解勞動法令，能夠精準翻成英文讓員工參考，因此編印「工作規則參考手冊（及參考範本）」中英文版，提供事業單位參用。

謝倩蒨指出，事業單位必須了解工作規則之訂立及變更程序，並應針對本身的經營狀況、勞資型態以及既有的人事管理規則等通盤考量，訂立工作規則。

勞動部說明，各事業單位訂立工作規則前，可先下載或取得工作規則參考手冊，依所附範本格式及實際需要訂定事業單位之工作規則，較為便捷。