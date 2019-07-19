力挺中小企業　經部：烘焙食品業者獲得近2億元投資

▲經濟部今（19）日通過知名烘培食品製造商的投資申請案，預計投資1.98億元建置自動化廠房，成為國內第一家獲得政策補助的中小企業。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者季相儒攝）

記者林淑慧／台北報導

政府力挺大咖台商回流，中小企業也有份。經濟部今（19）日通過知名烘培食品製造商的投資申請案，投資金額為1.98億元，成為國內第一家獲得政策補助的中小企業，可望創造47個本國就業機會。

政府為了減輕中小企業負擔推出「中小企業加速投資行動方案」，自7月1日實施以來，目前已有10餘家中小企業打算提出申請。經濟部投資台灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」第一次聯審會議，會中審議成立超過20年的知名烘培食品製造商的投資申請案。

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經濟部官員表示，這家曾獲網路票選夢幻伴手禮的人氣名店，為了擴大國際化布局，決定投資1.98億元在臺中神岡建置自動化廠房、智慧化一條龍式產線與工業物聯網資訊平臺，達到高效率、高品質、高彈性物聯網製造服務體系，進而帶動臺灣烘培業升級轉型，將可創造47個本國就業機會。

投資臺灣事務所表示，政策力挺中小企業在台投資，流程比照臺商回臺方案審慎快速，只要進入送審階段皆於2週內完成審核。歡迎企業善用政府政策利多，擴大在臺投資，以強化競爭力，為永續經營奠定厚實基礎。