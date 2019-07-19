傳承爸爸同一組號碼買大樂透　年輕人樂中2.49億還捐200萬做公益

▲台灣彩券公司首度公開2019上半年12張中得億元以上頭獎的彩券正本。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券統計，2019上半年共有12名幸運兒獲得億元頭獎，其中有2名還是7、8年級生，並抱走超過6.36億元。台彩總經理蔡國基更透露，有1名年輕人還是延續爸爸投注多年的自選號碼，幸運中了2.49億元大樂透頭獎。

台彩統計，從2014年1月1日至2019年6月底，總計有139位億元頭獎中獎人，其中只有8名介於20至29歲，更特別的是有2位出現在今年上半年，都是買大樂透就中了頭獎。

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台彩總經理蔡國基表示，今年2月26日在新北市開出的2.49億元頭獎，頭獎幸運兒是一位年輕人，他主要是以自己選號的方式買彩券，這些號碼都是傳承他的爸爸過去買的同一組號碼。

據了解，這組號碼由以前曾幫助過他們家恩人的車號，加上自己的車號和生日等排列組合而出。蔡國基說，這個兒子已在工作有收入，這次中獎後，除了做壽險理財規劃外，同時也捐款200萬元給公益團體。

至於另名開在台南市的幸運兒則中了3.87億元大樂透，當時媽媽邀兒子一起去試試手氣買彩券，兩個人都用電腦選號，結果媽媽那張沒有中，而兒子卻中了頭獎，台彩透露，這名年輕人大方捐款1,550萬元給公益團體之外，其餘獎金拿來買不動產、定存和壽險保單。