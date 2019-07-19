台股下半年維持區間震盪走高　分析師：第四季有望突破去年高點

▲ 台股下半年預測偏向樂觀。（示意圖／123RF）

記者李瑞瑾／台北報導

台積電昨（18）日舉行法說會，對第三季展望持樂觀態度，帶動台股繼續向上攻堅。而針對台股下半年展望，分析師表示，第三季預測台股會在10,500到11,100區間，維持震盪走高格局，並認為最大行情可能會在第四季出現，且有望突破去年高點。

在今年第二季以前，台積電因面臨中美貿易戰與華為禁令影響，讓市場相當不看好台積電第二季表現，到了七月初，台積電透露7奈米接單傳出好消息，而在昨（18）日法說會中，台積電揭露在面對大陸、華為市場的5G技術這部分，表現比市場預期中要好很多，並宣布調高資本支出，種種消息大幅淡化第二季因為中美貿易戰帶來的憂慮，同步帶動台積電ADR以及半導體類股上揚。

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康和證券協理林倉賢表示，看好台積電在下半年整體表現，包含手機、繪圖晶片、5G發展，一直到7、8月的蘋果拉貨，第三季營收季增達到17~18%是有可能的；另外，今年全年的成績跟去年比，可以維持平衡或是成長。

▲ 台積電看好第三季營運成長 。（圖／記者周康玉攝）

針對台股下半年展望，林倉賢表示，將會維持區間震盪走高格局。第三季預測台股會在10,500到11,100區間震盪，目前從技術面觀察，大盤指數扣抵的壓力是在季線還是在往下走，預計到8月初季線會正式往上翻揚，再加上7月底Fed降息的利多宣洩完後，盤面會再有一番整理，整理格局出現的話，台股走勢會呈現多頭排列，有明顯助長效果。

到了8、9月，林倉賢認為，下檔支撐可能會從10,500來到10,600到10,700之間，第四季整體發展更加樂觀，而且第四季是科技股旺季、拉貨力大，預期下半年最大的行情有可能就會在第四季出現，在扣除完除息的影響數字後，還有可能突破去年11,270點的高點。

另一方面，針對國際股市短期的觀察方向，林倉賢認為，雖然美中貿易戰目前不會有明顯結果出現，但現在雙方彼此拉扯、隔空喊話的情形，對股市影響度已慢慢降低。近期主要觀察的消息面聚焦在美國七月底是否降息，就像昨日聯準銀總裁對降息的喊話，又讓美股止跌回漲。而在降息的議題過後，股市波動將會回歸基本面，即便中美貿易戰持續擴大或再戰，對全球金融市場的影響都會減小。