　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股下半年維持區間震盪走高　分析師：第四季有望突破去年高點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼示意圖,財經,財政,財富,金融,股市,銀行,貨幣,有錢,經濟,投資,金錢,全球（圖／123RF）

▲ 台股下半年預測偏向樂觀。（示意圖／123RF）

記者李瑞瑾／台北報導

台積電昨（18）日舉行法說會，對第三季展望持樂觀態度，帶動台股繼續向上攻堅。而針對台股下半年展望，分析師表示，第三季預測台股會在10,500到11,100區間，維持震盪走高格局，並認為最大行情可能會在第四季出現，且有望突破去年高點。

在今年第二季以前，台積電因面臨中美貿易戰與華為禁令影響，讓市場相當不看好台積電第二季表現，到了七月初，台積電透露7奈米接單傳出好消息，而在昨（18）日法說會中，台積電揭露在面對大陸、華為市場的5G技術這部分，表現比市場預期中要好很多，並宣布調高資本支出，種種消息大幅淡化第二季因為中美貿易戰帶來的憂慮，同步帶動台積電ADR以及半導體類股上揚。

請繼續往下閱讀...

康和證券協理林倉賢表示，看好台積電在下半年整體表現，包含手機、繪圖晶片、5G發展，一直到7、8月的蘋果拉貨，第三季營收季增達到17~18%是有可能的；另外，今年全年的成績跟去年比，可以維持平衡或是成長。

▲▼ 台積電股東會，劉德音處女秀 。（圖／記者周康玉攝）

▲ 台積電看好第三季營運成長 。（圖／記者周康玉攝）

針對台股下半年展望，林倉賢表示，將會維持區間震盪走高格局。第三季預測台股會在10,500到11,100區間震盪，目前從技術面觀察，大盤指數扣抵的壓力是在季線還是在往下走，預計到8月初季線會正式往上翻揚，再加上7月底Fed降息的利多宣洩完後，盤面會再有一番整理，整理格局出現的話，台股走勢會呈現多頭排列，有明顯助長效果。

到了8、9月，林倉賢認為，下檔支撐可能會從10,500來到10,600到10,700之間，第四季整體發展更加樂觀，而且第四季是科技股旺季、拉貨力大，預期下半年最大的行情有可能就會在第四季出現，在扣除完除息的影響數字後，還有可能突破去年11,270點的高點。

另一方面，針對國際股市短期的觀察方向，林倉賢認為，雖然美中貿易戰目前不會有明顯結果出現，但現在雙方彼此拉扯、隔空喊話的情形，對股市影響度已慢慢降低。近期主要觀察的消息面聚焦在美國七月底是否降息，就像昨日聯準銀總裁對降息的喊話，又讓美股止跌回漲。而在降息的議題過後，股市波動將會回歸基本面，即便中美貿易戰持續擴大或再戰，對全球金融市場的影響都會減小。

ET快訊
韓國瑜才剛PO清淤成果…神農路再度淹成溪！一排機車全泡水
暴雨狂灌！高雄路面人孔蓋炸飛　「泥泉狂噴」比車身高
低壓串聯丹娜絲颱風尾！　「一長條雲雨帶」直逼南台灣

關鍵字：台股,股市,股票,台積電,Fed,降息,半導體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

豪雨炸南台灣！經濟部水利署：高屏、台南發佈一級淹水警示

佛系退休投資法！　透過目標日期基金...幫存退休金免煩惱

外商看過來！　英文版「工作規則參考手冊」出爐

力挺中小企業　經部：烘焙食品業者獲得近2億元投資

挑戰傳統銀行業！「純網銀+法規嚴」創新應戰　數位金融藍圖高度保密

傳承爸爸同一組號碼買大樂透　年輕人樂中2.49億還捐200萬做公益

台股下半年維持區間震盪走高　分析師：第四季有望突破去年高點

蘋果包材供應商正隆紙業回台投資　台商回流衝破4500億元

8月起開辦108學年度上學期學貸　台銀開放網路填寫申請書

接棒嚴凱泰／嚴陳莉蓮掌舵七個多月　裕隆集團三大車廠市值大增228億元

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

豪雨炸南台灣！經濟部水利署：高屏、台南發佈一級淹水警示

佛系退休投資法！　透過目標日期基金...幫存退休金免煩惱

外商看過來！　英文版「工作規則參考手冊」出爐

力挺中小企業　經部：烘焙食品業者獲得近2億元投資

挑戰傳統銀行業！「純網銀+法規嚴」創新應戰　數位金融藍圖高度保密

傳承爸爸同一組號碼買大樂透　年輕人樂中2.49億還捐200萬做公益

台股下半年維持區間震盪走高　分析師：第四季有望突破去年高點

蘋果包材供應商正隆紙業回台投資　台商回流衝破4500億元

8月起開辦108學年度上學期學貸　台銀開放網路填寫申請書

接棒嚴凱泰／嚴陳莉蓮掌舵七個多月　裕隆集團三大車廠市值大增228億元

豪雨炸南台灣！經濟部水利署：高屏、台南發佈一級淹水警示

【蔡英文出訪】張光球／台灣不應受海地擺布

快訊／西藏山南市發生芮氏規模5.6地震　震源深度10公里

瓊斯盃／日本2隊最準男　安藤周人射出新希望

廖敏雄、郭李建夫領軍對決職棒　大專明星隊名單出爐

《電競讚起來》專訪台灣蟲王Sen　與徐薇之子一起解密戰隊後勤

中職／業餘強投吳昇峰打明星賽　洪總：很好！中繼登板

台灣之星傳偷改資費合約違約金　官方：可協助用戶取消訂單

佛系退休投資法！　透過目標日期基金...幫存退休金免煩惱

韓國瑜才剛視察…神農路「沒逃過雷雨魔爪」再度淹　高醫積水到大腿

財經熱門新聞

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　..

台積電5奈米提前　7奈米相當滿

夏天用油旺季來臨　專家預估下周..

嚴陳莉蓮掌舵七個月　裕隆三寶市..

換車快！　187萬輛車已減徵貨..

虧損大減！鴻海旗下富智康預告　..

專家預估下周油價出爐：「晚點加..

泰銖狂升逾8%居全球之冠　赴泰..

聽媽媽的話　年輕上班族爽中4億..

台灣消失30年的密碼　謝金河：..

爭取台商回流　陳其邁：台灣不缺..

軟銀社長孫正義示警：日本在人工..

緝毒幼犬　開放寄養家庭申請

指定信用卡回饋上看25%　LI..

更多熱門

相關新聞

台積電、鴻海助陣　台股終場上漲82點收在10,881點

台股今日跳空開高後，維持高檔不墜，盤中一度漲逾百點、逼近10,920點，終場上漲73點、收在10,873點，漲幅0.68%，成交量1,225億元。

跟進南韓降息？台灣有3優勢估不跟進

台積電站上260元　近三個月新高

怕日本加強出口管制　三星發信要合作夥伴囤貨！

擔憂三星DRAM、NAND供貨短缺　蘋果派高管至韓國進行會商

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了眼眶　萬人淚

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面