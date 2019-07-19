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挑戰傳統銀行業！「純網銀+法規嚴」創新應戰　數位金融藍圖高度保密

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▲▼錢包,債務,還債,卡債。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲純網銀必須以數位方式經營金融業務，並尋找出適合台灣市場的營運模式和獲利方法。（圖／Pixabay）

文／台灣銀行家

台灣首批純網銀核准名單出爐前夕，各方都關注現有銀行業者將提出哪些創新來應戰。除了純網銀外，ICO與STO等也都在開放與確保消費者權益、市場穩健發展間角力，如何取得平衡點，端看銀行經營者的智慧。

「啊！多麼痛的領悟，你曾是我的全部，只是我回首來時路的每一步都走得好孤獨！」這大概是台灣近年從事金融創新的新創業者最想唱的一首歌。從有滿腹理想、要挑戰現有金融市場運作，或想將國外最新金融理念或商業模式，在台灣落地，到努力多年只前進了一小步，甚至有人吃上違法吸金、非銀行業從事銀行業務等官司，讓這些新創業者不免領悟：「台灣的金融創新之路好難走！」

請繼續往下閱讀...

國內銀行業者沉著應戰

金管會最晚今年7月底就會公布台灣首批純網路銀行的核准名單，強調無實體分行、只有總行及客戶服務中心，沒有大量的櫃檯行員或理專與客戶面對面承辦或推介業務，純網銀必須用網際網路、App、行動裝置等方式經營金融業務，尋找出適合台灣市場的創新營運模式及可獲利方法，研議多年才開放的純網銀被金管會主委顧立雄視為「鯰魚」，要在台灣已擠滿37家國銀及一堆基層金融機構的沙丁魚池裡，發揮「攪亂一池春水」、金融業共好的功能。

但其實大部分的銀行都顯得老神在在，第一是金管會承諾純網銀可以做的業務，現有銀行的網路銀行也可以做，大家業務範圍一樣，沒有誰被保護或優先；二是純網銀業者一樣要拿出100億元資本額，一樣要做到資訊安全、個資保護、消費者保護、防制洗錢與反資恐、內稽內控等要求，大家法遵成本都一樣高；三是現有銀行早已習慣台灣的市場競爭，且都已開始獲利，純網銀預估最快得3年才能損益兩平，代表既有銀行業者還有時間準備應戰。

第四是國外純網銀一開始都會打出高利吸收存款、低利授信或低手續費等，來吸引客源，大型國銀若要拚價格戰，資本一定比3家純網銀雄厚，重點是金管會未必能容忍長時間的「殺價競爭」；第五是有財力、已累積金融良好信用的客戶，大部分已是現有銀行的客群，純網銀要經營「金融小白」，也就是學生、初出社會等完全無金融信用紀錄的人，可能需要時間培養，初期這些金融小白獲利貢獻度恐不高。

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）

▲純網銀業者期盼將簡單、便宜的金融服務融入新世代的生活，逐步取代傳統金融。（圖／路透）

純網銀客源及資金狀況還待觀察

就如同國內金控龍頭、國泰金控總經理李長庚之前接受媒體訪問時多次談到，國泰金控也是全集團應戰FinTech浪潮，不僅進行集團數位轉型，要求每位員工都要有數位作戰能力及數位服務的概念，國泰金各子公司也在積極投資及自行研發線上虛擬客服、機器人理財或區塊鏈技術等。

國泰金也前往日本等國家考察，李長庚說，但如日本、美國發展純網銀10多年，也沒有完全取代實體銀行，即純網銀「並沒有那麼可怕」，同時純網銀經營初期必須要進行破壞式創新，即可能打出高利率吸收客戶資金，轉帳、支付免收手續費，或信用放款採較低利率等，但這種可能破壞市場及無助獲利的行為，不可能走持久戰。

金融業者都認為，若純網銀的破壞式創新，掀起金融市場的殺價競爭，影響市場秩序時，金管會恐不會「容忍太久」，一定會要求參與殺價競賽的金融機構說明資金成本、營運考量，若逾放飆高或虧損擴大，恐怕就要提改善計劃或自動停止該種業務，所以純網銀能吸收到多少客源及資金，金融業者都在觀望中。

至於純網銀業者，則認為可以用社群或通訊軟體，創造更便利的支付方式，從年輕人熟悉的生態圈，如線上購物、電玩等，將簡單、便宜、易取得的金融服務融入新世代的生活，培養新的金融服務模式，逐步取代傳統金融。

▲IG、手機（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲傳統銀行業者與年輕人偏愛的通路或品牌合作，企圖攻占年輕市場。（圖／Pixabay）

現有銀行嘗試年輕化及創新服務

但對現有的銀行業者而言，他們也在嘗試年輕化，如中信銀行的LINE Pay信用卡、玉山銀行的Pi拍錢包信用卡，以及台新銀行的Richart數位帳戶、國泰世華銀行的KOKO，都是傳統銀行試圖創新的努力。業者說，重要的是這些銀行有既有的客群，有品牌知名度，與一些年輕人偏愛的通路或品牌合作，起跑點與純網銀會不一樣。

據銀行局統計，銀行近年接受客戶用網路方式開立數位存款帳戶的成績，到2018年底，因開戶方式有不同額度的第一類、第二類及第三類帳戶，合計共有150萬8,481個帳戶，比2018年9月底增加近43萬個，成長速度是40％左右，若與2017年底相比，一年之間銀行的數位帳戶增加了近111.7萬戶，成長幅度是284.86％。

到去年底，如台新銀行有77.3萬個數位帳戶，訴求自己是第一間原生數位銀行的王道銀行則有31.5萬戶，國泰世華銀行也有24.1萬戶，這些銀行已積極在卡位，培養客戶運用網路跟銀行往來的習慣。

各家銀行高度保密數位金融藍圖

另外，如金管會早已先一步開放銀行從事線上業務，如可網路受理客戶申辦不涉保證人的個人信貸，到2019年3月已有104萬件申請成功，核貸金額5,140億元，比2018年同期金額成長115％，件數成長近138％；線上申辦信用卡的張數從2018年3月的140萬多張，到今年3月已達324萬多張，一樣成長1.3倍以上，這些業務都可能是未來純網銀要推動的。但現在如玉山銀行、中信銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、元大銀行、王道銀行等都積極在嘗試，比2020年才能開業的純網銀已早了幾年。

「就像蘋果在推新iPhone前也會高度保密。」某銀行副總表示，各家銀行現在都在大量進用IT人才、各式年輕專才，發展數位金融業務，想要用年輕人的語言與想法，找管道打入年輕人的市場，提早圈住客戶，所以每一家銀行對其數位金融藍圖都是高度保密，要成功了才打算對外宣布，預計成功時間大約都還要2至3年，在此之前，外界可能會誤解國銀「不思創新」。

「其他國家金融科技發展的模式，未必適合台灣金融市場與國情！」金管會官員表示，大部分國家的金融消費者若是因為自己的判斷或失誤，產生了損失，多半摸摸鼻子或逕自找金融機構協商，但台灣的金融消費者很會找民代陳情、找媒體爆料，還有到金管會抗議，然後民意代表就會質詢金管會、要求想辦法、給解釋、懲處金融機構。

Apple Pay登台！預告七家銀行支援iPhone、Apple Watch(圖／取自Apple 官網)

▲新創業者對於數位金融風險的控管應有更周密的作法，以防範危機產生。（圖／翻攝自Apple官網）

合法合規是開放之最先要件

從過去雙卡風暴、連動債、目標可贖回遠期契約（TRF）到2018年2月6日的期貨選擇權事件，都可以看見原本單純的金融事件轉為政治事件，輿論、民代等逼著金管會要「督導」金融機構，盡速與投資人或金融消費者和解，這是台灣金融業經營上難以預估的風險，也會讓金管會在做任何開放時，必須考慮再三。

「新創業者都會覺得自己的創意非常珍貴，政府總是要扼殺創新機會，但他們都沒有想過出問題時要如何負責！」金管會官員私下很無奈地表示，新創業者都說自己有辦法評估金融小白的還款能力，能為有資金的民眾找到獲得高利率投資的方式，想設立平台去媒合借款人與出資者，但這些新創業者恐怕沒有想到，有些金融小白之所以想來借錢，很多可能是爸媽不同意的消費，如換高價手機、買電競電腦，再儲值大量遊戲點數等，萬一這些小白還不起錢，最後逼著擔心小孩信用受損的爸媽出來還錢時，才罵主管機關未盡監管責任？

台灣的金融監理現在是不怕一萬，只怕萬一，所以金管會一定會要求消費者保護措施，包含個資，同時要符合國際要求的防制洗錢與反資恐標準，更重要的是一切符合法規及嚴控不出錯的內部控制與內部稽核，不要再創造新問題被立委質詢，但這些已經讓許多新創業者「唉唉叫」，必須不斷補件也一直過不了關。

除了純網銀、P2P、電子支付外，近期立委與新創業者爭取的首次貨幣發行（ICO）、證券貨幣發行（STO）及開放銀行（Open Banking）及查詢聯徵中心資料等，都在開放與確保消費者權益、市場穩健發展間角力，各有不同的意見，但如同最近金管會公布進監理沙盒實驗的業者，也必須符合防制洗錢與反資恐辦法來看，合法合規及安全應是最優先的考量。

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關鍵字：台灣銀行家,金融業,純網銀,網路銀行,銀行

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