接棒嚴凱泰／嚴陳莉蓮掌舵七個多月　裕隆集團三大車廠市值大增228億元

▲嚴陳莉蓮（左起）從家中賢內助成為獨挑大樑的企業家，接下丈夫嚴凱泰重擔。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

裕隆集團董事長嚴凱泰去（2018）年12月3日過世後，為了穩住大局，太太嚴陳莉蓮接掌三家上市公司包括裕隆、裕日車以及中華汽車的董座職務。在嚴陳莉蓮接班的200多天以來，三家公司股價漲幅在7%-22%不等，凸顯接班後，市場對嚴陳莉蓮的信心。

嚴陳莉蓮是從去年12月4日開始陸續接下裕隆集團旗下公司董座棒子，若從12月7日起算，這七個多月來，裕隆集團三家掛牌車廠股價紛紛給予激勵。半年來裕隆漲了16%，市值增加52億元、來到367.3億元；裕日車更是從225元一路攀上275元，漲幅22%，市值挑戰825億元；中華車也跟進漲了7.8%，市值從335億元增至361.9億元。合計三家公司在這七個月以來，市值一共增加了228億元。

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嚴凱泰過世原本是企業的危機，在經營權移轉後，股價反而給足了面子，究竟嚴陳莉蓮做了什麼？

首先，是活化資產。今年五月，裕隆旗下轉投資事業元文投資，轉售給台元紡織旗下的翔韋投資，交易金額達115.5億元。業界推測，這筆資金是為了投入裕隆城與納智捷的開發。

6月20日，嚴陳莉蓮在中華汽車50周年紀念酒會中，宣布要導入「藍天計畫」推動楊梅廠轉型，朝向智慧工廠邁進；同時，在中華三菱經銷服務體系導入新的企業視覺識別系統。

在6月21日裕隆股東會當天，嚴陳莉蓮宣布，旗下汽車、紡織事業、房地產、及金融等四大事業體，要「整合梳理」。同時，過去因為集團資源共享，彼此間有交叉持股情形，嚴陳莉蓮也積極推動股權整合。

除了資產活化，嚴陳莉蓮未來挑戰要包括自主品牌經營和兩岸車市布局。

從家中的賢內助，搖身一變成為一肩扛起千億家族事業的女企業家，嚴陳莉蓮除了在危機時，穩定接下經營權，掌舵七個多月下來，也穩住市場信心。

▼嚴陳莉蓮今年6月首度主持裕隆股東會。（圖／資料照）