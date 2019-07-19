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台積電、鴻海助陣　台股終場上漲73點收在10,873點

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲ 台股今日收盤上漲82點、收在10,881點。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今日跳空開高後，維持高檔不墜，盤中一度漲逾百點、逼近10,920點，終場上漲73點、收在10,873點，漲幅0.68%，成交量1,225億元。

台積電（2330）今日跳空開高，後於260元上下震盪，終場收在259元、漲幅1.97%，鴻海（2317）收在79.3元、上漲0.38%；股王大立光（3008）走低，終場收在4140元、下跌0.24%

請繼續往下閱讀...

各類股表現部分，半導體類股今上漲1.87％，其中南亞科（2408）漲1.5%、聯發科（2454）漲0.83%，矽統（2363）、聯詠（3034）、立積（4968）、揚智（3041）漲幅超過5%；電子類股中，清惠（5259）漲停、精元（2387）、 科嘉-KY（5215）漲逾8%，超眾（6230）漲幅也超過7%。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，目前台股在除權息行情中狹幅震盪，國內投資人對於產業基本面及股市還是抱持保守心態，這對台股多頭行情續行是偏正面，因投資人謹慎不追高，而廠商也不會過度樂觀超下訂單或有過多的備貨。

朱文燕認為，雖然未來政經局勢仍需多些時間才能較為明朗，廠商訂單能見度多數也縮短至僅有一個月，但近期拜訪廠商發現，訂單有逐漸回溫現象，著眼於第三季仍會有多家品牌發表新款智慧手機，對零組件供應鏈仍有拉貨的刺激效應，而5G佈建及雲端設備皆是長線趨勢，可以長線布局角度持有。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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