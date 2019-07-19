南韓央行宣布降息1碼　中研院提台灣3大優勢估「央行沒降息壓力」

▲全球吹起降息風，南韓與印尼央行昨天分別宣布降息1碼，引發市場高度關注。（示意圖／123rf）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）7月降息幾成定局，市場普遍認為幾乎是箭在弦上，南韓日前也意外宣布降息1碼，引發外界關注台灣央行是否有降息壓力。中研院今（19）日提出3點優勢，預期短期內央行還沒有降息的壓力。

中研院經濟研究所今天公布最新經濟預測，會中被媒體問題台灣央行降息的可能性，中研院經濟研究所研究員周雨田對此表示，南韓宣布降息，主要是南韓面對外貿壓力比台灣「過之而不及」，而南韓的最大出口國也是大陸，受到中美貿易戰影響相當大。

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另一方面，周雨田指出，日本與南韓有貿易糾紛，也可能擴大韓國的壓力，他更直言「韓國壓力是非常大」，因此南韓央行的降息動作也可以想像，儘管南韓利率維持低檔狀態，但仍希望透過降息，藉由匯率減輕貿易上受到的威脅。

至於台灣央行是否會降息，周雨田提出3點優勢說明，首先是台灣實質有效匯率呈現連續72個月的貶值，比南韓還要多，代表進出口競爭力比韓國來得好；再者是物價平穩，他說，根據最新預測2019全年物價成長率落在0.85%，處於相當平穩情勢。

最後是市場上資金的需求沒有問題，周雨田表示，民間投資非常充足，加上資金回流，可以得到充分供應；綜合上述因素，預期短期內央行還沒有降息的壓力。