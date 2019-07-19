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台積電站上260元、近三個月新高　全年拚賺一股本

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▲▼台積電2018年第四季法說會,孫又文,總裁魏哲家,董事長劉德音,財務長何麗梅。（圖／記者季相儒攝）

台積電今日股價站上260元波段高點。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電在昨日法說會釋出7奈米產能滿載、5奈米將提前裝機量產、以及5G基礎建設發展加速等利多消息，今（19）日股價跳空開高，開盤漲6元，盤中突破260元大關，帶量突破前波高點，創下4月下旬以來、近三個月來高點。

台積電第2季表現優於市場共識，合併營收為2410億元，季增10.2%、年增3.3%；稅後純益667.7億元，季增8.7%、年減7.6%；每股賺2.57元；第2季毛利率43%，營業利益率31.7%，稅後純益率27.7%。累計上半年每股稅後純益為4.94元。

請繼續往下閱讀...

展望第3季，台積電預估第3季營收達91-92億美元，季增17-18%；毛利率預估在46%-48%之間，季增3-5個百分點；營業利益率則在35%-37%之間，季增3.3-5.3個百分點。

法人預估，台積電第3季在智慧手機、HPC、IoT等強勁需求，車用及數位消費型電子相對較弱、但仍優於上半年的情況下，預估第3季可望每股賺3.51元。若依照台積電釋出逐季增溫的展望態勢，全年可拚賺一股本。

台積電昨日發放現金股利8元，並且預告將於10月發放第1季季配息2元，換言之，投資人今年就可領到10元的現金股利。台積電財務長何麗梅預告，基於穩定配息政策，明年全年度的現金股利至少在10元以上。

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關鍵字：台積電,法說會,半導體,股價,現金股利

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