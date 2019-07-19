雲端業務表現佳　微軟Q4營收獲利均優於預期

▲微軟發布2019會計年度第4季財報，營收及獲利雙雙優於市場預期 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

微軟（Microsoft）周四（18日）盤後發布2019 會計年度第4季及全年財報。報告顯示，微軟Q4營收為337.2億美元，優於預期，其中三大業務部門在該季的營收都高於去年同期。

微軟發布2019會計年度第4季財報，營收及獲利雙雙優於市場預期。營收較去年同期的300.85億美元增長12%至337.17億美元，已連續9季年化營收成長率達雙位數；淨利則為131.87億美元，年增49%。

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個別業務中，以Office業務為主的微軟生產力及業務流程部門營收為110.47億美元，高於去年同期的96.68億美元；以Windows業務為主的更多個人運算部門營收為112.79億美元，高於去年同期的108.11億美元；而近來增長顯著的智慧雲端部門營收則為113.91億美元，高於去年同期的96.06億美元。

財務長胡德（Amy Hood）稱，財報顯示該季為「商業表現最強勁的一季」。他也在電話會議上指出，Office365商業業務的增長要歸功於安裝數量的增加，無論是企業用戶或小商戶，「這是第一線員工努力的結果，當然也是公司在各業務領域不斷拓展的結果。」

被問及遊戲業務相關問題時，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，該公司開展遊戲業務是因觀察到市場變化，「公司與遊戲主機廠及PC業者的合作一直存在，未來我們希望有更多高端遊戲市場入口，這也是公司結構性調整的目的。」微軟認為，未來遊戲社交的市場會很大，「我們建立了Xbox Game Pass遊戲訂閱服務的業務模式，包括相關的支援系統，如游戲直播、Xbox Live對戰平台上的社交網絡服務是行業做得最好的。」