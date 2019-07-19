怕日本加強出口管制　三星發信要合作夥伴囤貨...限期不能晚於8月15日！

▲三星電子。（圖／達志影像／美聯社）

記者范家宏／綜合報導

日韓貿易戰越演越烈，據外媒報導，韓國三星電子擔心日本限制對韓國的半導體零組件出口，已向韓國當地的合作廠商發信，呼籲多囤積日本的半導體零組件，還要求最晚不得超過8月15日。

日本及南韓因二戰期間的「徵用工」問題對立至今，日本政府1日宣布將於4日起，加強管制南韓出口影響範圍包括OLED面板所使用的「氟聚酰亞胺」（Fluorinated Polyimides）、製造半導體所使用的「光刻膠」（Photoresist，或稱「光阻劑」）及蝕刻氣體（Eatching Gas）的高純度氟化氫（High-Purity Hydrogen Fluoride）。

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《韓聯社》指出，面對這樣的情況，消息人士透露，韓國三星電子已向韓國當地智慧型手機與家電的合作廠商發信，呼籲多囤積日本的半導體零組件，以防止日本擴大相關出口管制。三星在信中要求，合作夥伴必須要在7月底前囤積零組件，最晚不得超過8月15日。報導稱，三星向這些合作夥伴表示，該公司將承擔合作夥伴囤積零組件所帶來的額外成本。針對相關報導，韓國三星電子並未發表回應。

面對日韓之間的貿易衝突，《BusinessKorea》報導指出，美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿David Stilwell 17日表示，美國政府可能會干預韓國和日本之間正在進行的經濟糾紛，儘管美國尚未決定要支持哪一方。