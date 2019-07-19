2019經濟「保2」有危機！　中研院下修全年經濟成長率至2.01%

▲中研院今天公布最新經濟預測，台灣今年經濟成長率下修至2.01%。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

中央研究院經濟研究所今（19）日發布最新經濟成長預測，中美貿易紛爭效應逐漸顯現，經濟前景在景氣走緩、關稅壁壘高築等影響，成長動能趨緩，2019年全球實質經濟成長率下修0.44個百分點至2.01%。

2019上半年全球經濟在貿易戰衝擊下，經濟成長放緩趨勢日漸明顯。從民間消費來看，第1季實質年增率僅1.32%，主要是全球經濟前景不佳，台灣民眾對於汽機車與資通訊家電等耐久性產品轉趨保守，考量物價因素後，估計全年實質民間消費成長率為1.93%。

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在民間投資方面，受惠國內半導體廠商積極擴增生產設備，促使第1季實質民間投資年增率6.45%，隨著台商回流積極擴廠、半導體產業精進製程，以及上半年資本設備進口年成長達15.8%，顯示投資動能持續轉強，預估今年實質民間投資成長率可望來到4.61%。

至於對外貿易部分，中美貿易戰連鎖效應發酵與大陸經濟成長力道趨緩明顯，進出口值雙雙下滑，第1季商品及服務的實質輸出成長率為0.97%、實質輸入成長率則為1.13%；近期中美貿易摩擦升溫，加上電子產品需求疲弱，出口動能將持續降溫，但隨著5G通訊及人工智慧等新興商機，可望抵消部分衝擊，預期今年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為2.23%、2.22%。

中研院經濟所所長簡錦漢表示，去年底以「急轉直下」來形容經濟情勢，今年春天稍有緩和，外界彷彿看見曙光，不過美國總統川普在5月發動貿易戰，吹皺一池春水，全球經濟籠罩在不確性的陰霾下，如今7月又爆發日韓貿易戰，更增添不確定因素。

不過，簡錦漢指出，全球經濟儘管籠罩在不確性的氛圍，但受中美貿易戰波及，許多台商回流投資，加上日韓貿易戰，可望將訂單從韓國轉回台灣，儘管金融市場動盪不安，出現不少壞消息，但在這之中卻也帶來一些好消息。