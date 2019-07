波音737 Max長時間停飛「供應鏈巨大挑戰」　提列49億美元支出因應

▲波音(Boeing)737 Max飛機停在美國西雅圖的波音機場(Boeing Field)。(圖/路透社,下同)

記者楊絡懸/綜合外電報導

全球最大飛機製造商「波音」(Boeing)18日宣布,將在第2季提列49億美元(約新台幣1520億元)用來彌補737 Max飛機長時間停飛所造成的損失。波音公司第2季稅前盈餘減少約56億美元(約新台幣1738億元)。

波音飛機的暢銷機型737 Max日前在5個月內於衣索比亞和印尼發生嚴重的墜機事件,導致346人死亡。波音公司在嚴重墜機事故發生後被停飛,製造商也面臨飛機飛行監管許可的嚴格審查,是有史以來最嚴重的危機之一;而最近波音公司正評估如何彌補聲譽及計算該型飛機復飛的財務成本。

波音聲明指出,這筆支出是來自「可能向客戶讓步或其他考量」,以及停飛所導致產量持續下降的影響。採用波音737 Max機種的航空公司直到11月前都仍停飛該型飛機;也就是說,波音將繼續與航空公司合作,並計畫在2019年第4季讓737 Max回到空中。

波音公司18日股價盤後交易上漲2%,這顯示出投資人不擔心初步支出額度。另外,波音公司將在24日公布第2季財報,也估計第2季生產旗艦窄體飛機的成本增加17億美元(約新台幣528億元)。

波音財務長史密斯(Greg Smith)指出:「我們正在解決這些挑戰,採取適當的管理措施,盡可能增加資產負債表的彈性。」波音執行長米倫伯格(Dennis Muilenburg)也在推特上表示,波音公司正全力以赴,專注在737 MAX能安全復飛,「Max停飛正為我們的客戶、公司與其供應鏈帶來了巨大的挑戰。」

We remain focused on safely returning the 737 MAX to service. The MAX grounding presents significant challenges for our customers, company and supply chain, including the financial impact recognized this quarter. https://t.co/M7lU3yekBx