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泰銖狂升值居全球之冠　換3萬新台幣少拿4800泰銖...五星級飯店住宿費飛了

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▲▼錢,泰銖。（示意圖／達志影像）

▲ 過去12個月泰銖對美元升值逾8%，升幅居全球貨幣之冠。（示意圖／達志影像）

記者李瑞瑾／綜合報導

泰銖兌美元在過去一年來升值逾8%，位居全球之冠，導致赴泰旅遊成本大增；根據台銀今（19）日牌告的現金賣出價，新台幣兌泰銖來到1.0731元，相較2017年5月低點的匯價，如今若換3萬新台幣，少了約4800元泰銖，五星級飯店的一天住宿費就飛了。

根據彭博匯率數據顯示，過去一年泰銖對美元升值逾8%，升幅居全球貨幣之冠；與近十年中的低點，2015年10月的匯率泰銖相較，更是升值15.61%。泰國觀光體育部長披帕（Piphat Ratchakitprakarn）表示，泰銖不斷升值導致赴泰旅遊人次大減。

請繼續往下閱讀...

披帕表示「泰銖升值是觀光客減少原因之一，造訪泰國的人以本國貨幣換到的錢縮水。觀光業被視為我國一大收入支柱，我會竭盡所能確保觀光人次和收入增加。」並透露，會和泰國央行及財政部長就協助支撐觀光業展開討論。而泰國央行總裁Veerathai Santiprabhob周三（17）也表示，正密切關注泰銖匯率，泰國央行已準備好採取行動。

另外，根據台銀今（19）日牌告的現金賣出價，新台幣兌泰銖來到1.0731元。相較2017年5月低點的匯價，如今若換3萬新台幣，少了約4800元泰銖，相當於五星級飯店的一天住宿費。

長期比新台幣弱勢的泰銖，其實已經在去（2018）年11月底，超越新台幣，台銀牌告現金賣出匯價，突破1元大關。換句話說，想用新台幣換泰銖，連1：1都換不到，不再是打折價。

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關鍵字：暑假,度假,旅遊,泰銖,換匯,泰國

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