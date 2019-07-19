外資限制或將鬆綁　大陸外匯局：擬進一步放寬或取消QFII

▲中國大陸正在研究適度放寬，甚至取消QFII額度管理。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

中國國家外匯管理局國際收支司司長王春英在本週四（18日）的新聞發佈會上表示，將改革QFII和RQFII，擴大投資範圍，以及正在研究適度放寬甚至取消QFII額度管理。

QFII（Qualified Foreign Institutional Investors）也就是合格的境外機構投資者，是指一國在貨幣還沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地引進外資、開放資本市場的制度。

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在此制度下，外國的投資者若要進入一國的證券市場，必須符合一定的條件，得到該國監管部門的審批通過後匯入一定額度的外匯資金，並轉換為當地貨幣，透過嚴格監管的專用帳戶投資當地的證券市場。

王春英表示，今年上半年主要管道的跨境資金流動呈現積極的發展趨勢，經常帳呈現順差，境外資本持續流入；下一步將穩健的推動資本項目開放，改革QFII和RQFII，擴大投資範圍，也正在研究適度放寬甚至取消QFII額度管理。

RQFII（RMB Qualified Foreign Institutional Investors），指的是人民幣境外合格機構投資者，讓符合資格的境外機構投資者，例如：基金公司、券商等，以預設的人民幣額度投資中國大陸的股市或債市。

此一開放，將意味外資未來投入中國大陸資本市場，會更加方便自由。

今年6月13日，中國人民銀行副行長潘功勝在上海陸家嘴金融論壇上就曾表示，目前，中國大陸的資本市場中，境外投資者的比重仍然較低，未來會有更大的成長空間，潛力很大，這將是未來大陸國際收支結構演變的一個重要特徵。