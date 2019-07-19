勇警當「人肉千斤頂」扛150公斤鋼樑救人　妻心疼罵「笨蛋」

▲員警扛起鋼架救民眾。（圖／翻攝自《杭州日報》）

記者馬叔安／綜合報導

日前浙江一座園區的鋼架棚坍塌，把1名男子壓在下面，由於千斤頂不夠高，趕到現場的員警章建江當場充當「人肉千斤頂」，用肩膀扛住約3百斤（約150公斤）的鋼樑，長達十多分鐘，救出受困民眾，自己也負傷送醫。事後章建江的妻子發文，直呼丈夫是「大笨蛋」，自以為穿上警察制服就是「超人」。

《杭州日報》報導，整起事件發生於16日中午12點左右，坍塌的鋼架房主體鋼梁已經斷裂，被壓的男子今年30多歲，是1名工人，鋼架壓住了他的腿，工友們嘗試用千斤頂把倒塌的鋼架頂起來，但沒有奏效，而且男子背上還有一根鋼架橫樑，非常不穩定，稍不留神就可能二次坍塌。

由於工人們用的千斤頂只能抬起較低的幾根鋼筋，在現場的章建江說道，「大家來幫我撐一把！我來扛一下這根鋼樑。」一把將困住男子的橫樑用肩膀頂了起來，持續了十分鐘，直到消防人員到場救出受困男子並送醫，章建江隨後回到所內值班，直到傍晚身體感到不適才就醫。

▲員警妻子的發文。（圖／翻攝自《杭州日報》）

工友們估算，章建江身上的鋼架約兩三百斤，平常需要兩個人才能抬，他也因此脊椎小關節可能有錯位，要住院觀察。其妻子則在稍後發文表示，「大笨蛋，穿上警服就以為自己是超人麼？現在知道痛了吧~~~」