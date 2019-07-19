擔憂三星DRAM、NAND供貨短缺　蘋果派高管至韓國進行會商

▲三星供應的DRAM和NAND若出現短缺，可能影響蘋果今年新iPhone的供貨。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者范家宏／綜合報導

近日韓國與日本之間大打貿易戰，進而讓許多科技公司擔心由韓國代工的相關產品零組件會不會有供貨問題。據外媒報導，由於擔心由三星供應的DRAM和NAND可能會短缺，美國蘋果公司近日已派高階主管前往韓國與三星進行相關討論。

據外媒《9to5mac》引述《韓國先驅報》報導，日本及南韓因二戰期間的「徵用工」問題對立至今，日本政府1日宣布將於4日起，加強管制南韓出口影響範圍包括OLED面板所使用的「氟聚酰亞胺」（Fluorinated Polyimides）、製造半導體所使用的「光刻膠」（Photoresist，或稱「光阻劑」）及蝕刻氣體（Eatching Gas）的高純度氟化氫（High-Purity Hydrogen Fluoride）。

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報導指出，多家美國公司已經向三星了解下一代DRAM的生產計劃，光刻膠是必需要使用到的原料之一，但三星的光刻膠大部分是從日本進口，若是日本對韓國的半導體限制持續下去，推測三星製造下一代半導體的計劃將在一定程度上受到阻礙。時序進入7月，離蘋果秋天發表新iPhone的時間愈來愈接近，在投入大量生產時一定要要大量的DRAM和NAND，因此若是任一項零組件缺貨，都將影響到新iPhone的銷售。

面對日韓之間的貿易衝突，《BusinessKorea》報導指出，美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿David Stilwell 17日表示，美國政府可能會干預韓國和日本之間正在進行的經濟糾紛，儘管美國尚未決定要支持哪一方。