台積電開盤漲逾2%　台股上漲62點以10,861點開出

▲ 台股加權指數今日以10,861點開出、上漲62點。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台積電（2330）昨（18）日舉行法說會，公布第2季財報符合預期，並看好第三季營運獲利，今（19）日早盤台積電開出259.5元、上漲2.17%；台股加權指數以10,861點開出、上漲62點。

台積電釋出第3季財測，智慧手機、物聯網都有雙位數成長，高速運算（HPC）個位數成長，車用則是微幅成長。台積電總裁魏哲家表示，第3季比第2季好，第4季又會比第3季好，下半年也一定會比上半年好。今早台積電開盤即上漲2.17%、以259.5元開出。

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此外，股王大立光（3008）今以4230元開出、上漲1.93%；鴻海（2317）開79.6元、上漲0.75%。

在美股部分，美股週四（18）早盤下挫，但紐約聯準銀總裁威廉斯表示，決策官員不能只準備不行動，坐等潛在的經濟問題爆發，儘管美國經濟持續擴張，但利率和通膨率仍處於低點。此番言論鞏固市場了對降息的預期，美股盤中止跌回升。

美股收盤道瓊指數上漲3.12點，收27222.97點、漲幅0.01%；那斯達克指數上漲22.04點，收8207.24點、漲幅0.27%；標普500指數上漲10.69點，收2995.11點、漲幅0.36%；費城半導體指數上漲23.1點，收1526.97點、漲幅1.54%。