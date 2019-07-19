台灣消失30年的密碼　謝金河：台股重回12682點應可期待

▲股市示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者范家宏／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河18日在臉書以「12682：這個消失30年的魔術數字！」為題發文，他表示，台股曾在1990年2月創下12682點的歷史新高，但30年過去，這之間許多國際股市漲幅都是好幾倍，唯獨台灣與日本這對「難兄難弟」，股市皆未回到往日榮景。但他指出，18日首度出現台灣的錢回流，若是效益真正顯現，台股重回12682應可期待，「這是台灣消失30年的密碼。」

謝金河表示，日前他請某財經雜誌同仁整理了全球股市自台股在1990年2月創下12682點歷史新高的那一天到18日的漲幅，相關數字讓他非常驚訝。在台股創紀錄的那天，美國道瓊工業指數只有2353，最近創下27364的歷史新高，這30年，大漲1062.9%；Nasdaq從322漲到8245，漲幅2460.6%；標準普爾五百指數也大漲924.8%；德國股市徙1311漲到12656，漲幅865.4%；香港股市由2697拉升至33484，漲幅超過10倍；南韓由277漲到現在2084，也有652.3%；印度則是從2429漲到四萬，漲幅近20倍。

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與這些全球股市相比，台灣與日本就像是一對「難兄難弟」，因為目前台股距離30年前的高點大約還有17%，日本股市目前則只有當年天價一半多，他形容，台灣和日本股市，就像龜兔賽跑，兩隻兔子在路上睡著了，「30年前懂得出脫日本、台灣資產，到外面覓食的，都是大贏家。」

他回憶，「30年前參與過『台灣錢淹腳目』遊戲的資深投資者都記得，當年國泰人壽1975元，三商銀在1100元上下，台北企銀1180，中華開發1075元，華園飯店1075元，台火1420元，勤益525，南港輪胎334元，台泥306元的日子...」

謝金河認為，這30年間，台灣的前跑了，股市榮景一去不復返，但他指出，「今天（指18日）首度出現台灣的錢回流，如果效益真正顯現，台股重回12682應可期待！這是台灣消失30年的密碼。」