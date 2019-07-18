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柯市府放行大巨蛋增工項！林洲民疾呼：都審完成前不宜施作

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▲北市都發局長林洲民專訪▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前都發局長林洲民。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋在2015年5月遭台北市政府勒令停工，遠雄要求新增開放施作一、二樓之帷幕外牆施作，北市府同意放行，遭到質疑打臉過去「減量方案」的主張。對此，北市都發局18日回應，都審容留人數已下修至59833+x人，認為棄守減量方案的的說法應為誤解；前都發局長林洲民則堅持，應在都審審查通過之後，才可施作。

遠雄公司於5月間向市府表示，目前全區1、2樓鋼鐵構件因停工時久不耐天候持續損壞，建管處在7月9日邀集各專業公會審議，各公會代表一致認為應儘速完成1、2樓外牆帷幕，除可防止鏽蝕繼續產生影響結構安全外，現況大巨蛋棟屋頂已完成，外牆如不速完成恐因強風灌入，而產生風力上揚效果造成損壞影響安全。

此外，都發局否認棄守「減量方案」的說法，強調減量方案為室內容留人數量預計9萬，配合地面1、2層淨空改為半戶外容留空間的參考方案，「目前大巨蛋園區容留人數經都審會審定進ㄧ步下修至59833+x人，再輔以園區周邊3處主要路口疏散人員」，因此都審模擬條件及人數已有變動。

都發局說明，以59833+x人進行防災電腦模擬，與1、2樓外牆施作，實屬二事，市府堅守公共安全立場從來沒變，若現場施作情形與都審結果不符時，仍應依審議結果配合修改。

不過，前都發局長林洲民18日在臉書指出，2016年7月19日通過市政會議的大巨蛋減量方案是都發局代表北市府執行的法定方案，該減量多少、如何減量，端看大巨蛋防災避難電腦模擬審議之後，方可定奪。

林洲民主張，目前大巨蛋園區各棟建築物之一、二樓外牆不宜施作，其主因是，必須在都審之防災避難電腦審查通過之後，確定不須留置任何半戶外之開放空間，方得施作。

林洲民表示，強烈建議不宜以「商業營運效益」來作為同意遠雄施作建築物一、二樓外牆的真正原因，換言之，儘速進行大巨蛋防災避難之電腦模擬審議。

此外，他還說，大巨蛋都審應有深入了解防災避難電腦模擬的「專案委員」，目前無任何都審委員具備此項專精之專業，因此必須増聘深諳此專業之「專案委員」。

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