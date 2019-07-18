　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

爭取台商回流　陳其邁：台灣不會缺電也不會缺地

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳其邁出席「亞洲台灣商會聯合總會」活動。（圖／行政院提供）

▲陳其邁出席「亞洲台灣商會聯合總會」活動。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣不會缺電！行政院副院長陳其邁18日晚間由桃園市長鄭文燦陪同，出席於桃園召開的「亞洲台灣商會聯合總會」閉幕晚宴時表示，解決台商返台投資面臨的五缺問題部分，經濟部已經盤點1,500公頃的土地，而大家關心用電的部分，7月17日是用電量是今年用電量最高的一日，但是備轉容量率仍有10.72%，請大家不需要擔心缺電。

▲陳其邁出席「亞洲台灣商會聯合總會」活動。（圖／行政院提供）

請繼續往下閱讀...

▲陳其邁出席「亞洲台灣商會聯合總會」活動。（圖／行政院提供）

陳其邁指出，台灣雖面對中美貿易摩擦，但台灣資通訊產業非常強，為配合產業升級，不論在智慧機械或「工業4.0」的時代，政府都會作為所有台商的最佳後盾，也希望台商在調整企業全球佈局時，不要忘記台灣是大家永遠的故鄉，政府一定會和大家一起努力打拚，讓台灣更進步、更繁榮。

▲陳其邁出席「亞洲台灣商會聯合總會」活動。（圖／行政院提供）

陳其邁強調，政府為解決台商返台投資面臨的五缺問題部分，經濟部已經盤點1,500公頃的土地，分佈在台中、彰化及台南，全力為台商回台投資解決缺地的問題。

▲陳其邁出席「亞洲台灣商會聯合總會」活動。（圖／行政院提供）

▲陳其邁出席「亞洲台灣商會聯合總會」活動。（圖／行政院提供）

而政府現在力推2025非核家園，在2025年，要達到綠電20％的目標，投資在綠電的產業，在2025年也會達到1兆的投資金額，而智慧機械產值在今（2019）年已超過1兆，相信很快就會達到2兆的目標。所以不論是土地、水、電，這些過去台商回台投資面臨的五缺問題，蔡英文總統、蘇貞昌院長均指示要全力替所有台商解決問題。

ET快訊
男屍等出殯...突張眼想喝水！復活幾分鐘後倒下「再次死亡」
即／威力彩10.8億頭獎槓龜！貳獎1人獨得　快存錢22日再拚
韓國瑜再爆擁「雲林千萬別墅」　李佳芬持90％「翰霖坊建設」股

關鍵字：台商回流,陳其邁,五缺,桃園

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

爭取台商回流　陳其邁：台灣不會缺電也不會缺地

理財周刊／2019下半年房市景氣趨勢

先探／狠賺日韓貿易戰

高雄銀總經理人事案　獨立董事林文淵表達「異見」

加熱式菸品仍未被納管　查獲、未申報海關繼續沒入

再生醫療正夯　三顧加入日立細胞治療全球供應鏈

換車要快！　汽機車汰舊換新減徵貨物稅　187萬輛已受惠

公開發行公司注意！第2季財報送董事會前缺這3人簽章　小心挨罰480萬

群創3天買回4.3萬張庫藏股　累計股數達0.43%

新機上市、5G驅動／台積電Q3季增18%　下半年「手刀衝」

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

「宇宙」林思宇當Energy鐵粉15年！　 合唱坤達《某年某月某一天》摀嘴痛哭

爭取台商回流　陳其邁：台灣不會缺電也不會缺地

理財周刊／2019下半年房市景氣趨勢

先探／狠賺日韓貿易戰

高雄銀總經理人事案　獨立董事林文淵表達「異見」

加熱式菸品仍未被納管　查獲、未申報海關繼續沒入

再生醫療正夯　三顧加入日立細胞治療全球供應鏈

換車要快！　汽機車汰舊換新減徵貨物稅　187萬輛已受惠

公開發行公司注意！第2季財報送董事會前缺這3人簽章　小心挨罰480萬

群創3天買回4.3萬張庫藏股　累計股數達0.43%

新機上市、5G驅動／台積電Q3季增18%　下半年「手刀衝」

17歲女被6男扛進飯店「裸身暴斃」！高大成曝「3大疑點」撇設局說

1500棵櫻花滿開沒人欣賞！舞蹈大師造訪福島核爆區　在輻射垃圾前起舞

南投嘉義以南5縣市大雨特報　沿海防強陣風、大風浪

李榮浩IG「變老」…被認出「海上求婚片」放閃！　網驚：楊丞琳要抱上來了

人體捕蚊燈是你？中醫教你自製「隨身防蚊包、草本防蚊液」

港口盃／中華隊複賽7比6險勝庫拉索　再贏1場闖冠軍戰

惡男扮富商「性侵3姊妹」逼下海賺錢養他　更一審逆轉判無罪！法官理由曝光

重機展／Honda 12部熱門機種展演 X-ADV、CB1100、VFR800任你騎！

拳王妻認懷孕神隱！　隔5月現身「肚子消風」爆秘產三寶

「排除動用解放軍」處理香港反送中！北京制定戰略：讓港警解決

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

財經熱門新聞

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　..

夏天用油旺季來臨　專家預估下周..

聽媽媽的話　年輕上班族爽中4億..

揭開冒領發票3大手法！　國稅局..

換車快！　187萬輛車已減徵貨..

指定信用卡回饋上看25%　LI..

這7大長相特徵最有偏財運！　上..

台數科宣布72.5億收購新永安..

緝毒幼犬　開放寄養家庭申請

經濟部救援內政部　釣出野生蘇貞..

威力彩今晚頭獎上看10億！　全..

先探／謝金河：台股的質變與量變

GPS業者長天解雇近60名員工

即／獎金10億　威力彩頭獎號出..

更多熱門

相關新聞

經濟部救援內政部　釣出野生蘇貞昌留言「罰站」

陳其邁親赴高雄關心農民　網友：等你回來

桃園推動　焚化底渣再利用

網友怒了！內政部推「珍奶料裡」

陳其邁要韓專心市政否則大家說NO

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

10年過去「母子變父女」萬人讚嘆

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面