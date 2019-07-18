高雄銀總經理人事案　獨立董事林文淵表達「異見」

▲高雄銀行前董事長張雲鵬（左）、前總經理王進安（右） 。（圖／記者洪正達攝、資料照）

記者吳靜君／台北報導

高雄銀行日前公告，總經理王進安因個人生涯規劃，自昨（17）日退休人事案。高雄銀獨立董事、台苯董事長林文淵表達反對意見，認為王進安是遭到逼退、不符比例原則，高雄銀今（18）日在公開資訊觀測站上公告林文淵的意見，同時他也表達，並不了解新任總經理人選，也是現任台企銀南二區營運處處長黃文修的學經歷，無法表達同意。

據公告顯示，林文淵認為，王進安來自基層，盡心盡力，遭受到逼退不符比例原則，為高銀員工士氣與股東權益，反對這種處理方式；另外，對於新任總經理黃文修的學經歷不了解的情況，無法表達同意。

請繼續往下閱讀...

高雄銀行重訊上也回應，該行依規定在開會前七日（7/10）郵寄議程予各董事，並將新任總經理的經歷資料附於提案內，且礙於林文淵11日因公出國，所以同10日以電子郵件提供委任書予林文淵。高雄銀也於會議前一日（17日）以電子郵件寄送新任總經理之詳細補充資歷表給三位獨立董事知悉，董事長也在會議上詳細說明新任總經理學、經歷等相關資訊。

根據高雄銀所公布的資料，黃文修畢業於東海大學企管系，畢業後就到台企銀服務，是該行出身的基層，現任南二區營運處長，曾任該行高雄四家分行經理、總行企業金融部協理，銀行資歷也相當豐富。