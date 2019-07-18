加熱式菸品仍未被納管　查獲、未申報海關繼續沒入

▲加熱式菸。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

有超過5,000位網友在國發會的「公共政策網路參與平台」連署建議衛福部、財政部將加熱式菸品納管，不過今(18)日衛服部、財政部「暫不納管」。

國健署表示，在衛福部和財政部在108年6月27日召開討論會議，經過各面向探討政策、法源、實務運作情形，並考量目前國際實證報告與各國研究，決定不參採提案人訴求。

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但是在邊境走私方面，加熱式菸草產品在國際間屬新興產品，風險及危害性不明，因此台灣尚未開放該相關產品進口，目前仍有海關於邊境通商口岸積極執行攔查；而針對網路上有不少違法販售，國健署強調，除了海關邊境查獲扣留，各相關主管機關也會持續加強查緝。

財政部今（18）日表示，民眾攜帶加熱式菸品入境，只要是不實申報或者是沒有申報，只要被查到海關就會沒入（不會還給民眾），如果民眾從國外帶入。財政部說，有申報者也會被保留在海關管理，民眾出國時可以領回帶出國，但仍不可以帶入（境內）。

業者表示，加熱菸目前在全世界包括日、韓、英國、德國與紐西蘭等47個國家銷售。美國食品藥物管理局(FDA)日前也因加熱菸符合「保護公眾健康的原則」允許其在美上市。在台灣，目前已有許多民眾可經由黑市取得未納管、未稅的加熱菸。民眾對加熱菸急迫且強烈的需求應受到重視。能戒菸是最好的選擇。但如果成年吸菸者決定繼續抽菸，加熱式菸品應該有比紙菸更好的替代品作為選擇。

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