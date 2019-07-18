再生醫療正夯　三顧加入日立細胞治療全球供應鏈

▲全球再生醫療趨勢與展望論壇。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

預見再生醫療在未來的重要地位，三顧（3224）加入日立化成株式會社、台灣日立亞太股份有限公司的細胞治療全球供應鏈，打造竹北再生醫學中心，共同為世界各大藥廠及生技廠商提供代工服務。

資誠聯合會計事務所、三顧股份有限公司、台灣日立亞太股份有限公司今（18日）在張榮發基金會國際會議中心，舉辦「全球再生醫療趨勢與展望論壇」，邀請國內外位於再生醫學發展最前端的專家，分享全球再生醫學的發展與動向，以促進產業間的國際合作與交流，創建細胞治療生態。

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再生醫學從1990年代在美國開始發展，而日本則是在2000年開始急起直追，至今在細胞治療的研究上，日本的發展已經可以說是獨步全球，世界各國看見再生醫學的趨勢，為了讓細胞生產中心能貼近病患，目前各國都在加緊腳步開放醫療法規。

日立集團早在日本開放再生醫療時，就已經預見再生醫療在未來醫療將會佔有絕對的地位，因此日立集團積極的在全球佈局，建構一個符合全球大型藥廠可依循的法規最高標準的全球供應鏈。

三顧董事何弘能以「台灣再生醫療概況」發表演說，提到台灣發展細胞與再生醫學治療仍在初期階段，但是看好隨著相關法規的開放，三顧正式與日立集團合作，打造竹北再生醫學中心，加入日立集團的細胞治療全球供應鏈，共同為世界各大藥廠及生技廠商提供代工服務。